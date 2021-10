D'EU-Kommissioun reprochéiert Warschau jo aktuell, d'Onofhängegkeet vun der Justiz ze limitéieren.

Virum EU-Sommet huet déi fréier polnesch EU-Kommissärin Danuta Hübner virun engem Austrëtt vun hirem Heemechtsland aus der Europäescher Unioun gewarnt. Et kéint een zu enger Situatioun kommen an där et e Referendum gëtt oder datt d'Regierung de Rechtssystem ännert an am Parlament e Vott iwwert d'Memberschaft usetzt, warnt déi fréier polnesch Europaministesch.

Um Sommet en Donneschdeg an e Freideg zu Bréissel wëll d'Kanzlerin Angela Merkel op hirem wuel leschten EU-Sommet tëscht Polen a Länner wéi Éisträich a Lëtzebuerg vermëttelen, déi finanziell Sanktioune géint Polen fuerderen. Haaptsujet um Ordre du jour sinn u sech d'Energiepräisser, déi an der Lescht duerch de Plaffong gaange sinn.