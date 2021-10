Eng däitlech Majoritéit vun den Deputéierten huet en Donneschdeg zu Stroossbuerg zousätzlech Moyenen virun allem fir d'Gesondheetsfuerschung gefuerdert.

Och de Fërderprogramm fir Energie-, Verkéiers- an digital Netzer (Connecting Europe) souwéi de Klimaschutz soll méi ënnerstëtzt ginn. Der Opfaassung vum EU-Parlament sinn dës et Beräicher, déi hëllefen, d'Corona-Pandemie ze bewältegen.

Och a Saache Sécherheet a Verdeedegung wëllen d'EU-Deputéiert méi Sue fléisse loossen. Fir de Studentenaustauschprogramm Erasmus plus goufen och méi Moyene gefuerdert.

D'EU-Volleksvertrieder fuerdere fir dat nächst Joer gemeinsam Budgetsfongen an Héicht vu ronn 171,8 Milliarden Euro. Den EU-Staatsrot huet dofir 167,6 Milliarden virgesinn. Engem Groussdeel vun de Kierzungen, déi vum Rot proposéiert gi sinn, hunn d'Deputéiert net zougestëmmt. Et muss deemno weider diskutéiert ginn. 3 Wochen huet ee sech ginn. Definitiv wëll d'Parlament de Budget fir d0Joer 2022 dann am November accordéieren. D'Europaparlament an d'Memberstaaten decidéieren zesummen iwwert den EU-Budget. Si musse sech dohier op e Kompromëss eenegen. Geléngt dat net bis zum Enn vun dësem Joer, muss d'EU mat der sougenannter Zwieleftel-Reegelung auskommen. Dat heescht, d'EU kritt all Mount en Zwieleftel vum Budget vum Joer virdrun.