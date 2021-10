Et kéint méi haart ginn haut um Sommet vun den europäeschen Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel.

Op en neits gëtt nämlech iwwer d‘Thema Rechtsstaatlechkeet geschwat, an dat virun allem mat Polen.

Et geet ëm déi ëmstridde Justizreform a Polen. Aus der Siicht vun der EU verursaacht déi Abuse géint de Prinzip vun der Rechtsstaatlechkeet.

Am Resumé war de Konflikt rezent nees eskaléiert, well dat polnescht Verfassungsgeriicht an engem Urteel festgehalen huet, dass d‘EU-Recht deels net kompatibel mat der Constitutioun vu Polen wär. An deene Fäll stéing déi national Justiz iwwer der europäescher.

D‘Europäesch Unioun fäert, an Zukunft géif Polen doduerch Urteeler vum Europäescher Geriichtshaff zu Lëtzebuerg – der héchster Instanz a Saachen Justiz an der EU – net méi akzeptéieren.

Beim Rendez-Vous vun den europäesche Liberalen de Moien zu Bréissel huet de Premier Xavier Bettel vun engem polnesche Justizsystem geschwat, deen als net onofhängeg qualifizéiert ginn ass. Wann d‘Regierung a Polen un der Justizreform festhält, hätte polnesch Biergerinnen a Bierger an och Entreprisë manner Rechter ewéi anerer an der EU, esou huet de Lëtzebuerger Staatsminister ze bedenke ginn.

Et géif hei ëm d‘Architektur vun Europa goen. De Xavier Bettel seet, hie géif et och net akzeptéieren, wann de polnesche Ministerpresident Morawiecki aner Dossieren, ewéi beim Klima zum Beispill, blockéiere géing. Dat wär Erpressung.