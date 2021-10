D'EU-Staats- a Regierungscheffen hunn um Sommet zu Bréissel bis ewell keng Solutioun fonnt an der Fro iwwer déi héich Hausse vun den Energiepräisser.

Dräi méiglech Mesurë sinn an der Diskussioun, där de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel sech net verschléisse wëll. Ma och de Sträit iwwer d'Rechtsstaatlechkeet mat Polen hält nach un.

Ugefaangen awer mat den héijen Energiepräisser, déi virun allem Spuenien extrem Suerge maachen. En Donneschdeg gouf diskutéiert, ob een d'Stroumkäschten net vum Gaspräis kéint lasskoppelen, ob d'Spekulatioun um Energiemarché net méi staark observéiert soll ginn, an ob déi EU-Memberstaaten, déi wëllen, net zesumme Gas a Stroum akafe dierfen. A wéi positionéiert sech Lëtzebuerg, Xavier Bettel?

"Mir waarden am Moment of. Ech soen awer och ganz kloer, dass mir matmaache wäerten, wann do wierklech interessant Präisser ugebueden ginn. Den Ament hu mir awer e Bannemaart. An enger exzeptioneller Situatioun brauch et och der Léisungen. Mir sinn net méi domm wéi déi aner. Mee den Ament waarde mir of."

Eng Partie Memberstaate maache Reklamm fir d'Nuklearenergie. De Lëtzebuerger Premier wiert sech dogéint a schwätzt vun engem neien Alliéierte géint d'Atomkraaft déi aner Säit vun der Musel. Wa säi liberale Kolleeg Christian Lindner da bis eppes ze soen huet.

"Ech weess wéi eng Regierung dass si kréien. Ech kennen och d'Positioune vun de Leit. Gëschter war et net einfach. Mir hunn awer erreecht, dass d'Atomenergie op d'mannst um Niveau vun de Staats- a Regierungscheffen net promouvéiert gëtt. Mäi klenge Fanger seet mir, dass an Däitschland eng Regierung mat FDP, SPD an déi Gréng kënnt, där hir Positioun guer net wäit vun eiser ewech läit."

Ungarn a Polen ginn de Klimaziler d'Schold un der Präishausse. Polen steet och jo wéinst der ëmstriddener Justizreform zanter Joren an der Kritik. En Donneschdeg hat de Ministerpresident Morawiecki am Conseil erkläert, ewéi komplizéiert de Rechtssystem a sengem Land wär. Mä en huet och nees betount, d'EU-Institutiounen dierfte keen Afloss op nationaalt Recht huelen. De Xavier Bettel äntwert dem polneschen Homolog.

"Ech hunn him gesot, dass hie selwer am Conseil sëtzt, dass säi Kommissär vu senger Regierung genannt ginn ass, dass seng Europadeputéiert vu sengem Vollek gewielt gi sinn. Seng Regierung ass hei vertrueden. Et soll een ophalen ze soen, dass hei zu Bréissel Decisioune geholl gi vu Marsmännercher! Et sinn déi eege Politiker, déi decidéieren. Mir sollen ophalen ëmmer engem aneren d'Schold ze ginn, wann et eis net passt."

Et nervt de Xavier Bettel, dass op de Sommete wéinst bestëmmte Memberen ëmmer nees iwwer d'Grondwäerter vun der Unioun muss diskutéiert ginn. Et gëtt genuch aner akut Sujeten: d'Migratioun zum Beispill.

D'Migratioun ass dann effektiv e Freideg Thema um EU-Sommet. Do virop d'Fro, wéi ee sech géint déi hybrid Krichsféierung vun Belarus wiere kann. Belarus bréngt d'Refugiéeën aus Syrien zum Beispill un d'Grenze vun de baltesche Staaten a vu Polen, fir Drock ze maachen. Mir informéieren iech weider iwwer d'Suite vum EU-Sommet zu Bréissel.