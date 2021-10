D‘EU-Memberstaaten si sech a quasi alle Punkten, déi bei dësem Sommet um Ordre du Jour stoungen, net eens ginn.

No der Energiepolitik, dem Rechtssträit mat Polen, gouf de Freideg d‘Migratioun iwwer Belarus diskutéiert. Ouni dass och do awer eng eenheetlech Approche fonnt gouf.

D‘EU huet et hei mat enger perfider Aart a Weis Drock auszeüben ze dinn: de belarussesche Mann un der Muecht Alexander Lukaschenko léisst Refugiéen aus dem Mëttleren Osten an aus Afrika afléien, fir se dann aus Belarus iwwer d‘Grenze vun de baltesche Staaten an och vu Polen an d‘Europäesch Unioun ze schécken. D‘Regierungscheffin vun Estland Kaja Kallas huet um Sommet virun dëser hybrider Krichsféierung gewarnt.

EU-Sommet zu Bréissel / Reportage vum Pierre Jans

Wéi present déi Menace, bei der och Russland seng Fanger am Spill huet, an den Nopeschlänner vu Belarus ass, krut de Lëtzebuerger Defenseminister François Bausch gëschter aus éischter Hand erkläert. Hie war och zu Bréissel, an zwar op der Konferenz vun den NATO-Verdeedegungsministeren.

"Ech hu gutt Kontakter mat mengem lettesche Kolleeg. Deen zielt mir relativ krass Saachen. Do ginn zum Beispill vu Belarus Flüchtlingen op d‘Grenz bruecht fir d‘baltesch Staaten ze destabiliséieren."

Kee Wonner also, dass sech virop Lettland, Polen a Litauen um EU-Sommet dofir ausgeschwat hunn, dass haart duerchgegraff gëtt. Si fuerderen, dass mat der Hëllef vun der EU en Zonk gebaut gëtt, fir hir Grenzen ze sécheren. Den neie Kanzler vun Éisträich Alexander Schallenberg ënnerstëtzt déi Länner.

An de Lëtzebuerger Premier? De seet, et misst een d‘Baussegrenzen op alle Fall protegéiere fir déi fräi Zirkulatioun am Schengenraum ze retten.

"Wéi dat organiséiert gëtt, ass eng national Kompetenz. Mir hu jo och Frontex. Mä et ass kloer, dass ech mech schumme géif, wann do e pickegen Drot géif stoen, wou drop steet: ‚‘finançé pas la Commission Européenne‘‘."

De Xavier Bettel stäerkt säin Argument: "Ech erënneren drun, dass mir den Donald Trump verurteelt hunn, wéinst sengem Ëmgang mat Mexiko. Wa mir elo dat selwecht maachen, dat géif eis net gutt zu Gesiicht stoen.‘"

Grad ewéi d‘Bundeskanzlerin Angela Merkel, fir déi et warscheinlech hire leschten EU-Sommet war, verurteelt de Lëtzebuerger Regierungschef dës Zort vun de facto Mënschenhandel awer. Bei méi haarden ekonomesche Sanktioune géint Belarus ass de Xavier Bettel allerdéngs virsiichteg.

"Et sinn nach keng decidéiert. Mee et ass vun hirer Airline Belavia geschwat ginn. Sanktioune musse cibléiert sinn, mir wëllen der Populatioun net schueden. Mir wäerte mam Partenariat oriental eng Reunioun mat deene Länner hunn. De Stull vu Belarus bleift eidel. De Lukaschenko ass net invitéiert."

Do soll mat der Populatioun vu Belarus geschwat ginn, eventuell och mat der politescher Oppositioun, huet de Lëtzebuerger Staatsminister annoncéiert.

Vill Problemer bleiwen ongeléist

Konkret unanime Decisiounen huet de Conseil no dësen zwee Deeg net virzeweisen. Eng Léisung, wéi een d‘Energiepräisser nees erof kritt, gëtt et net. Elo wëll d‘Unioun emol déi konkret Ursaache fir d‘Hausse ermëttelen. D‘Hëllefe fir de Konsument sollen op nationalem Niveau decidéiert ginn. Zu Lëtzebuerg geschitt dat iwwer de REVIS, hat de Xavier Bettel zu Bréissel gesot.

Op en neits war d‘Stëmmung schonn am Ufank vum Sommet bedréckt. D‘Kommissioun streit mat Polen iwwer d‘Onofhängegkeet vun der Justiz am Land. Eng kuerzfristeg Léisung ass och no den Diskussiounen zu Bréissel net a Siicht.