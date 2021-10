Dat geet aus dem Rapport vum europäesche Rechnungshaff ervir. Bei Depensë vu knapp 148 Milliarden € am Budgetsjoer 2020, wier dat eng Feelerquot vun 2,7%.

An de meeschte Fäll wieren et awer effektiv Feeler beim Verdeel-System gewiescht, an et géif sech net ëm Bedruch handelen. Do goufe just 6 Fäll festgestallt, déi gemellt goufen.