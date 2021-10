D'Konsumenten, déi am meeschte vun der Hausse vun den Energiepräisser betraff sinn, mussen dréngend geschützt ginn.

Dowéinst begréisst Lëtzebuerg d'Mesuren, déi d'EU-Kommissioun proposéiert huet, sou de Claude Turmes en Dënschdeg de Moie bei senger Arrivée op engem Treffe vun den EU-Energieministeren um Kierchbierg. Ënnert deene Mesuren ass finanziell Hëllef fir finanziell schwaach Stéit. Donieft missten d'Investissementer an d'Energie-Effizienz an erneierbar Energien acceleréiert ginn, fir onofhängeg vun de fossillen Energien ze ginn, sou de Claude Turmes.

De Lëtzebuerger Energieminister huet en Dënschdeg de Moien erkläert, firwat Lëtzebuerg an 10 aner Memberstaaten géint e gemeinsaamt Kafe vun Energie ass, sou wéi Spuenien a Frankräich wollten. Doriwwer wier schonn dacks geschwat ginn, sou de Claude Turmes, mee esou eppes op d'Been ze setzen, géing Joren daueren. Hien huet och gefrot: «wou wéilt Dir déi Energie da stockéieren?» Et wier och geféierlech an déi europäesch Energiemäert anzegräifen.