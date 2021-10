Dës Decisioun huet den europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg e Mëttwoch geholl.

Polen hat d'Decisioun vum Geriichtshaff zu de Reformen net ëmgesat, esou d'Geriicht an hirer Erklärung. Dëst wier awer néideg, fir datt der Europäescher Unioun keng eescht Schied zougefüügt ginn.

Et geet virun allem ëm eng Entscheedung aus dem Juli. Deemools haten d'EU-Riichter erkläert, datt déi polnesch Disziplinarkummer fir Riichter onvertrietbar am EU-Recht wier. Polen hat dëst awer net an nationaalt Recht ëmgesat. Dofir misst d'Land elo eng Strof bezuelen, bis si d'EU-Reegelung ëmgesat hunn.