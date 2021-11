D'Coronainfektiounen an d'Zuel vun de Leit an de Spideeler sinn a villen europäesche Länner ronderëm eis an de leschten Deeg däitlech an d'Luucht gaangen.

Ëmmer méi Intensivstatioune sinn oder kommen un hir Limitten. Dowéinst ginn elo an Éisträich, Holland an Däitschland d'Covid-Reegelen nees verschäerft. Mat engem besonneschen Accent op deenen, déi net géint de Coronavirus geimpft sinn.

An Däitschland ass d'7-Deeg-Inzidenz zwar, dem Robert Koch-Institut no, en Dënschdeg liicht zréckgaangen, ma verschidde Bundeslänner verschäerfen nawell hir Corona-Reegelen, well d'Intensivstatioune voll sinn. A Baden-Württemberg ass dat de Fall. Do kréie Leit, déi nach net géint de Covid geimpft sinn, vun e Mëttwoch un dowéinst fir Fräizäitaktivitéiten dobannen d'Liewe méi schwéier gemaach, well den 3G-System generaliséiert gëtt. Wéi bei eis, musse Leit, déi net geimpft oder geheelt sinn, en negative PCR-Test virweisen, fir zum Beispill an de Restaurant, an d'Schwemm oder an de Musée ze goen. An et trieden och nees Kontraktrestriktioune fir Net-geimpfter a Kraaft. Si dierfe sech just nach zu maximal 5 Leit gesinn, respektiv ee Stot. Sachsen wëll déi sougenannte 2G-Reegel am Horeca a fir Evenementer dobannen aféieren.

A Bayern soll e Mëttwoch och mat méi strenge Reegelen op déi drastesch Hausse vun de Coronafäll reagéiert ginn. Ënnert anerem gëtt d'Maskeflicht am Unterrecht nees agefouert an de Ministerpresident Markus Söder proposéiert, fir den Zougang zu ëffentlechen Evenementer an de Corona-Hotspotte just nach fir Leit ze reservéieren, déi geimpft oder geheelt ginn. Iwwerdeems warnen d'Spideeler zu Berlin, si misste geschwënn an en neie Krisemodus schalten an deprogramméieren.

Corona-Situatioun an Europa / Rep. Claude Zeimetz

Wéinst den héijen Infektiounszuelen an enger Hausse bei den Hospitalisatiounen huet den hollännesche Premier Mark Rutte en Dënschdeg den Owend annoncéiert, datt een nees muss am ëffentleche Raum an Holland eng Mask undoen, also an de Geschäfter, a Garen, Spideeler oder beim Coiffeur. An den 3G-Regime, deen elo och schonn an der Restauratioun gëllt, gëtt Enn der Woch op Fräizäitaktivitéiten ausgebaut. Et géif keng Alternativ ginn, sou de Rutte e bëssche frustréiert. Et hätt ee sech et versaut, well d'Leit net méi opgepasst hunn an dat heite wier d'Resultat. D'lescht Woch war d'Zuel vun den Infektiounen an Holland ëm 39% op bal 54.000 geklommen. Dowéinst gëllt elo déi héchst Alerte.

An Éisträich trëtt déi nächst Etapp vum Stufeplang vun e Méindeg un a Kraaft, well d'Zuel vun den 300 Corona-Patienten op der Reanimatioun iwwerschratt gouf. Bei der Santé zu Wien rechent een domadder, datt ee bis dohinner scho bei 400 beluechte Better ukomm ass. Mam Niveau 2 dierfe just nach geimpften a geheelte Leit op den Tour goen an op Evenementer ouni zougewise Sëtzplaze vu méi wéi 500 Leit. An de Selbsttest gëtt net méi fir 3G-Evenementer unerkannt.

D'Spideeler zu Wien gi lo schonn e Schrack méi wäit a féiere wéinst de ville Coronafäll eng zousätzlech Sécherheet an. Vun elo u muss jidderee vun 12 Joer un, ouni Ausnam, also och Persounen, déi scho geimpft oder geheelt sinn, en negative PCR-Test virleeën, fir bei Patienten op Besuch ze goen, deen net méi al wéi 48 Stonnen ass. Donieft mussen d'Visiteuren och weider eng FFP2-Mask undoen.

D'Autoritéiten a Bulgarien hunn d'Populatioun hirersäits dozou opgeruff, sech impfen ze loossen. E Méindeg hat d'Santé 310 Doudesfäll a Relatioun mam Covid gemellt, sou vill, wéi zanter dem Ufank vun der Pandemie nach ni. Änlech wéi Rumänien huet Bulgarien e ganz niddregen Impftaux.