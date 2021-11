Wärend vill Länner driwwer diskutéieren, Kuerzstreckeflich ze verbidden, huet d'EU-Kommissiounspresidentin fir knapp 50 Kilometer de Privatjet geholl.

A fir déi Aktioun gëtt et elo hefteg Kritik, souguer aus der eegener Partei.

Waasser priedegen a Wäin drénken.

D'Von der Leyen war am Juni vu Wien op Bratislava gereest an hat fir den Trajet vun net emol 50 Kilometer de Privatjet genotzt. De Michael Jäger, Generalsekretär vun der europäescher Vereenegung vu Steierzueler huet den 19-Minutte-Vol am Gespréich mat der "Bild"-Zeitung eng "ekologesch Sënn" genannt. "Et kascht vill Steiergelder, vill Zäit fir d'Weeër vun an op de Fluchhafen a virun allem: vill Glafwierdegkeet".

D'Fluchdistanz vu Wien a Bratislava ass grad emol 47 Kilometer, bei engem CO2-Ausstouss vun iwwer enger Tonn, sou nach "Bild".

Och d'CDU-Bundestagsdeputéiert Jana Schimke huet kee gutt Wuert gelooss: "Wann ee Wandel wëll, da muss ee en och virliewen. Soss ass een net glafwierdeg".

E Porte-parole vun der EU-Kommissioun huet de Kuerzstreckefluch gerechtfäerdegt mat: "Mam Depart an Arrivée an der Belsch waren et bei dëser Rees fir d'Presidentin 7 Länner an 2 Deeg. Alternative goufe gepréift, ma et gouf logistesch keng aner Méiglechkeet".

Nach dee selwechten Owend wier d'Ursula Von der Leyen mam Privatfliger op Riga geflunn. "Dobäi kënnt, dass et wéinst Corona Bedenke gouf, Linneflich oder Zich ze notzen".