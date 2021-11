Haassrieden, Beleidegungen an aner Forme vun digitaler Gewalt sinn am Internet wäitverbreet, mä net all Altersgruppe wieren d'selwecht betraff.

Digital Gewalt kann a ville Formen optrieden: diskriminéierend Kommentaren, Cybermobbing, Hatespeech, digital Erpressung oder net-erwënschte "Dickpics". Eng nei EU-wäit Ëmfro weist, datt knapp een Drëttel vun de Befrote schonn eng Kéier perséinlech vun där enger oder anerer Form vun digitaler Gewalt betraff war.

D'Organisatioun "Hate Aid" an d'Stëftung "Alfred Landecker Foundation" hu fir d'Etüd 2.000 Persounen am Alter tëscht 18 an 80 Joer an den EU-Staaten zum Theema befrot. Kloer Ënnerscheeder gëtt et deemno tëscht den Altersgruppen. Wat déi Betraffe méi jonk sinn, wat se méi dacks Forme vun Online-Haass erlieft hunn. Esou war "all zweet Persoun an der jéngster Grupp (18-35 Joer) scho vun digitaler Gewalt betraff".

D'Zuel vun den Erwuessenen, déi digital Gewalt op d'mannst gesinn hunn, läit däitlech méi héich: "92 Prozent vun de Männer respektiv 90 Prozent vun de Fraen an der Altersgrupp 18 bis 35 Joer ware schonn e puer Mol Zeien", heescht et an der Analyse. Weider gëtt an der Ëmfro erkläert, datt "esou fir déi jonk Generatioun digital Gewalt net nëmme Realitéit, mä och Normalitéit gi wier."

An der Altersgrupp vun de 36 bis 64 Joer Ale war gutt ee Véierel vun de Befrote vun digitaler Gewalt betraff, bei de Befroten tëscht 65 an 80 Joer war et ronn all Zéngten. Männer waren an allen Altersgruppe jeeweils ëm e puer Prozent méi dacks betraff wéi Fraen.

Kritik u Social-Media-Plattformen

E groussen Deel vun de Befroten hu sech kritesch iwwert d'Mesurë vun soziale Medie wéi Facebook, Twitter, YouTube oder TikTok ausgeschwat. Méi wéi aacht vun zéng hunn deemno komplett oder bedéngt der Ausso zougestëmmt, dass d'Firmen net genuch maachen, fir d'Notzer virun digitaler Gewalt ze schützen.

"Hate Aid" hat d'Ëmfro och wéinst den aktuellen Negociatiounen ëm den "Digital Services Act" (DSA) lancéiert. Mam europäesche Gesetzespak sollen Digitalentreprisë méi staark an effizient reguléiert ginn. Vill Detailer sinn allerdéngs nach onkloer.