E Grond fir déi aktuell net gutt Situatioun wier der WHO no, datt an Europa ze wéineg Leit komplett geimpft sinn.

Europa ass nees den Epizenter vun der Coronapandemie an den Tempo, mat deem sech de Virus iwwerdréit, muss engem Suerge maachen, sou huet et en Donneschdeg vum Direkter vun der Weltgesondheetsorganisatioun an Europa Hans Kluge geheescht. D'Infektioune ginn der WHO no erop, well ze wéineg Leit geimpft sinn an ze vill Restriktiounen opgehuewe goufen. Sollt sech näischt un der aktueller Dynamik änneren, géife bis Mëtt Februar eng hallef Millioun Leit riskéieren, ze stierwen.

Virun deem Hannergrond gëtt a villen europäesche Memberstaaten den Ament iwwert sougenannt Booster-Impfungen diskutéiert. Déi meescht Länner hunn domadder ugefaangen, fir vulnerabel an eeler Leit eng drëtte Kéier géint de Covid z'impfen.

Ma d'Europäesch Medikamentenagence hält eng generell drëtt Impfdosis fir jiddereen iwwer 18 Joer als méiglech nächste Schrëtt fir probabel. D'Strategie gëtt schlussendlech awer an den eenzele Memberstaaten decidéiert. Als Rappell hei am Land soll Uganks nächster Woch d'Recommandatioun vum Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses iwwert eng drëtt Impfdosis beim Gesondheets- a Fleegepersonal kommen. Deenen hiren Impfzertifikat kënnt no engem Joer och geschwënn op en Enn.

Fir vulnerabel Persounen, deenen hiren Immunsystem wéinst verschiddene Krankheete mat Medikamenter ënnerdréckt gëtt, kéint et op eng véiert Dosis erauslafen.

Biontech fir Kanner: Decisioun am Dezember



Den Avis vun der EMA iwwert de Coronaimpfstoff vu Biontech/Pfizer fir Kanner vu 5 Joer un soll am Dezember kommen, sou déi Responsabel.

8 Corona-Medikamenter ginn evaluéiert



D'Europäesch Medikamentenagence Ema huet nach emol confirméiert, datt si amgaang ass, 8 Covid-Medikamenter z'evaluéieren. 4 dovunner kéinte bis Enn vum Joers autoriséiert ginn, vereenzelter souguer nach dëse Mount. Wéi eng dat sinn, hunn déi Responsabel vun der Ema net präziséiert. Groussbritannien huet jo dësen Donneschdeg als éischt Land weltwäit eng antiviral Pëll zur Behandlung vu Covid-19 zougelooss.