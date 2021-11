Wéi d’staatlech Noriichtenagence undeit, kéint d’Yamal-Europe Gaspipleine zougedréint ginn.

Tensiounen tëscht Belarus an der EU/Reportage Claude Zeimetz

De President vu Belarus, den Alexander Lukaschenko huet am Kontext vun der Kris un der polnescher Grenz gewarnt: sollt d'EU effektiv nei Sanktioune géint säi Land verhänken, da misst ee reagéieren. Wéi d'staatlech Noriichtenagence undeit, kéint d'Yamal-Europe-Gaspipeline zougedréint ginn.

D'Tensiounen tëscht Belarus an der EU, a besonnesch d'Situatioun op der Grenz, hu sech erëm zougespëtzt. Bréissel reprochéiert Minsk bewosst Dausende Migranten a säi Land gelackelt an dunn op d'polnesch Grenz lassgelooss hätt.

Fraen, Männer a Kanner aus Krisegebidder sëtzen elo schonn zanter Deeg a provisoresche Campe bei äiseger Keelt virun der Grenz fest. Besonnesch zanter dem Ufank vun der Woch hunn ëmmer nees Migrante probéiert a gréissere Gruppen nuets mat Gewalt, duerch de pickegen Drot eriwwer a Polen ze kommen. Och an der Nuecht op en Donneschdeg. Ma Warschau hält per Force dogéint. Eng 15.000 polnesch Zaldoten a Poliziste probéieren aktuell, d'Grenz dicht ze halen. Alles an allem huet de polnesche Grenzschutz 468 Versich registréiert, fir d'Grenz ze duerchbriechen. De polnesche Premier Mateusz Morawiecki schwätzt vun enger "neier Zort vu Krich", an deem Zivilisten als Munitioun benotzt géifen. Medieberichter no leiden d'Migranten, déi tëscht den 2 Länner elo gefaange sinn, ënner Keelt an Honger. Staatstrei belarussesch Medie weise Videoe vu Mënschen, déi houschten a bludden, a geheie Polen vir, d'Migrante mat Schëss anzeschüchteren. Ma fir den Ament ass et schwéier, en Iwwerbléck iwwert déi genee Ëmstänn ze hunn. Onofhängeg Journaliste ginn nämlech net op d'Plaz gelooss.

© AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild © AFP Archivbild Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Sanktiounen, déi d'EU fir den Ament op de Wee bruecht huet, sollen uganks der Woch formell decidéiert ginn. Ma EU-Diplomaten no wier Bréissel bereet, fir d'Sanktiounen och doriwwer eraus nach ze verschäerfen. Am Raum sti Restriktioune géint Reesbüroen, Fluchgesellschaften an aner Verantwortlecher, déi de Belarus beim Schleise vun de Flüchtlingen ënnerstëtzen. Minsk huet scho wësse gedoen, mat Géigemesuren ze reagéieren a matten an der aktueller Energiekris de Gaskrunn aus Russland zouzedréinen.

Antëscht warnt Litauen virun enger Kris viru senger Hausdier. D'Warscheinlechkeet, datt Migranten och probéieren iwwert déi litauesch Grenz an d'EU ze kommen, wier "héich genuch", sou de Premier. Et wier zimmlech offensichtlech, datt et net nëmmen e polnesche Problem wier, mä all Ament och e Problem fir Litauen a Lettland kéint ginn. Dat géif een un de rezente Mouvementer vun de Migrante gesinn. Virun deem Hannergrond huet Litauen e Mëttwoch fir ee Mount den Ausnamezoustand laanscht d'Grenz deklaréiert. Konkret heescht dat, datt d'Regierung zu Vilnius méi Polizisten un d'Grenz geschéckt huet an och d'Arméi mat Kontrolle chargéiert gouf.