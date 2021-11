Enn d'nächst Joer soll den digitale Führerschäin europawäit gereegelt an dann och an all Memberstaat Realitéit ginn.

Wéi den Transportminister François Bausch op eng Fro vum CSV-Deputéierte Serge Wilmes äntwert, ass Lëtzebuerg am Gaang, déi technesch Virgabe vu Bréissel ofzewaarden, wéi eng Standarden déi nei Führerschäiner erfëlle mussen, ier un enger nationaler App fir de Führerschäi geschafft gëtt. De François Bausch verweist op Däitschland, dat Enn September schonn eng App fir den digitale Führerschäi lancéiert hat. Déi huet nëmmen e puer Deeg nom Lancement wéinst technesche Problemer a Sécherheetsbedenke missen zréckgezu ginn. Och Éisträich hätt d'Aféierung vum digitale Führerschäi wéinst technesche Problemer no hanne verréckelt. Déi technesch Aarbechten op EU-Niveau sollte lo am Hierscht ufänken.