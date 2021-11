De belschen EU-Kommissär Didier Reynders ass e Méindeg de Moien an der Chamber, a mécht do säi Rapport iwwert de Rechtsstaat an der EU.

De Justiz-Kommissär wäert dobäi och op déi Lëtzebuerger Situatioun agoen. 4 Voleten sinn am Rapport abegraff, nämlech de Justiz-System, de Kader fir d’Lutte géint Korruptioun, d'Fräiheet an de Pluralismus vun der Press an de Medien an den Equiliber tëscht den Institutiounen. D’Presentatioun vum Didier Reynders ass de Moien um 9 Auer, an e Livestream gëtt et um Internetsite vun der Chamber.