Nom giele Mielwuerm kënnt elo de "Wanderheesprénger": D'Europäescht Kommissioun huet lo engem weideren Insekt de Wee an eis Kichen opgemaach.

D'Heesprénger wäerten a Polverform, gedréchent oder gefruer als Liewensmëttel ugebuede ginn a kéinten als Snack oder weideren Ingredient a Liewensmëttel dobäigemaach ginn. Enger Analys vun der Europäescher Agence fir Liewensmëttelsécherheet no géif d'Insekt "kee Risiko fir déi mënschlech Gesondheet" duerstellen, soll awer bei den Ingrediente vu Liewensmëttel opgelëscht ginn.

Weltwäit gëtt et e puer Dausend iessbar Insektenaarten. D'Déiere gëllen als narhaft a räich u Proteinnen a gehéieren a ville Länner zu der gewéinlecher Kichen. Donieft kéinten Insekten der EU-Kommissioun no zu enger nohalteger Ernärung bäidroen.

Den Interessi um Theema wier grouss: Schonn am Januar hat d'Europäesch Unioun mam giele Mielwuerm een éischt Insekt fräiginn. Donieft géif erwaart ginn, datt an Zukunft nach weider Insekte komme kéinten. Esou géifen et ronn néng Insekte ginn, déi op en Accord waarden.