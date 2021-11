Déi brutal Ausernanersetzungen tëscht polnesche Sécherheetsleit an de Flüchtlingen hunn en Dënschdeg en neie Héichpunkt erreecht

Wéi et heescht soll e Polizist schro um Kapp blesséiert gi sinn. Tréinegas a Waasserwerfer wieren déi eng Säit an den Asaz komm, vun de Flüchtlinge goufe Steng, Dampbommen a Kanister mat Tréinegas gehäit. Dem russeschen Ausseminister Sergej Lawrow no sinn och Schëss iwwert d'Käpp vun de Migranten a Richtung Belarus gefall. Hie beschreift dëst als "absolut inacceptabel".

D'EU an d'USA koordinéiere sech fir weider méi streng Sanktioune géint Belarus

Situatioun a Belarus / Reportage Pierre Jans

Dausende Mënschen, dorënner vill Kanner, sëtzen op der Grenz tëscht dem fréiere Wäissrussland an Polen fest. Fir dass déi humanitärer Katastroph net nach weider klëmmt, mussen EU-Politiker mam Mann un der Muecht a Belarus, dem Alexander Lukaschenko, schwätzen.

Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel huet den Ufank gemaach. Si huet e Méindeg den Owend mam Alexander Lukaschenko telefonéiert. Dat huet hire Spriecher Steffen Seibert matgedeelt.

Eréischt kuerz virum Gespréich haten d'EU-Ausseministeren nei Sanktioune géint dat osteuropäescht Land decidéiert. D'EU kennt de Lukaschenko net als President un, well hien haart virgaangen ass géint friddlech Demonstranten. Hie kritt och reprochéiert, an organiséierter Form, Flüchtlingen aus Kriseregiounen un d'EU-Grenzen ze bréngen. Et geet een dovun aus, dass de Lukaschenko sech fir Sanktioune revanchéiere wëll.

Bei der NATO-Reunioun de leschte Mount zu Bréissel gouf dës Method als hybrid Krichsféierung klasséiert. Deemools hat de Lëtzebuerger Defenseminister François Bausch RTL géintiwwer vun engem Gespréich mat sengem letteschen Homolog erzielt. En Temoignage, deen de Lëtzebuerger schockéiert hat. Mënsche ginn als Waffen agesat.

© AFP © AFP © AFP © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Situatioun ass enorm ugespaant zanter Polen, Lettland a Litauen hir Grenzen ofgerigelt hunn. Dausende Mënschen, dorënner vill Puppelcher a Kanner, sinn den äisegen Temperaturen ouni Schutz ausgeliwwert. Si hoffen an d'EU ze kommen. Op d'mannst 9 Mënsche si schonn ëmkomm. Et ass eng humanitär Katastroph. Kee polneschen, mä en europäesche Problem wéi de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn e Sonndeg op der däitscher Tëlee an der Emissioun ''Bericht aus Berlin'' sot: "Esou spontan Problemer léisst een awer net mat pickegem Drot".

De Jean Asselborn fuerdert, dass Polen d'Presenz vun der europäescher Sécherheetsagence Frontex akzeptéiert.

A sengem däitschen Homolog Heiko Maas no wär den Ament net geplangt, d'Refugiéen an der EU opzehuelen. Hie plädéiert dofir, d'Refugiéen an hir Heemechtslänner zeréckzebréngen. Déi meescht vun hinne wären nämlech mat engem Fluchticket a Belarus komm. Persounen, déi politescht Asyl kréien, hätten normalerweis aner Weeër hannert sech, esou den Heiko Maas.

D'Vollen: déi sinn och de Grond dofir, firwat déi geplangte Sanktioune wuel och Fluchgesellschaften an Reesbüroe cibléieren.