An Däitschland erreecht d’7-Dages-Inzidenz nei Héchstwäerter: 312 vun 100.000 Awunner hu sech bannent de leschte 7 Deeg mam Coronavirus ugestach.

Eleng e Méindeg krut an d'Däitschland d’Robert Koch-Institut 32.048 Neiinfektioune gemellt, 265 Mënsche si mam Covid gestuerwen. Besonnesch uerg betraff sinn d’Bundeslänner Sachsen a Bayern. A Bayern gëllt vun en Dënschdeg u fir déi meescht Aktivitéiten d'2G-Regel fir Persoune vun 12 Joer un.

Net just Intensivbetter, mee souguer Ambulanze wieren iwwerlaascht wéinst der Covid-Kris. Vun e Mëttwoch u ginn Ongeimpfter och a Baden-Württemberg zum groussen Deel vum ëffentleche Liewen ausgeschloss. An Däitschland si 67,6% vun der Populatioun komplett geimpft.

Méi streng Restriktioune kënnege sech och an der Belsch un. Hei leien 2.681 Patiente wéinst dem Covid am Spidol. 555 op den Intensivstatiounen. 165 Better hu misse gestrach gi wéinst Personalmangel. D’Situatioun wier ganz eescht, huet de Gesondheetsminister gewarnt. E Mëttwoch solle verschäerfte Mesurë geholl ginn. 3-4 Deeg obligatoreschen Teletravail d’Woch a Restriktioune fir Betriber aus dem Nuetsliewe sinn an der Diskussioun.

Och a Frankräich ass een alertéiert, well den Inzidenz-Taux klëmmt. D'lescht Woch sinn d’Infektiounszuelen deels ëm 50% an d’Luucht geschoss. Bis ewell wier awer kee Lockdown virgesinn, esou de Regierungsspriecher Gabriel Attal.

An Holland goufen en Dënschdeg 19.197 Neiinfektioune gezielt. En neie Rekord am Land, dat zanter e Samschdeg fir 3 Wochen an engem ageschränkte Lockdown ass. Bistroen, Restauranten a Butteker musse spéitstens um 20 Auer zoumaachen. Doheem dierfe just nach 4 Gäscht empfaange ginn.

An zu Salzburg an Éisträich sinn d’Stroosse voller Leit. Trotz dem Lockdown fir 2 Milliounen Ongeimpfter, dee jo zanter e Méindeg gëllt. Och am Alpeland goufen en Dënschdeg nees ganz vill Neiinfektioune verbucht - knapp 12.200.