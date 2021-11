Déi polnesch Regierung rechent net mat engem séieren Enn vum Undrang vu Flüchtlingen un der Grenz mat Belarus.

Och an der Nuecht op e Mëttwoch hätte Migranten "déi polnesch Grenz ugegraff". Dobäi wiere si d'selwecht virgaange wéi schonn en Dënschdeg. Hei war et zu Ausernanersetzungen tëscht dem polnesche Sécherheetspersonal an de Migrante komm. De Spriecher vum polnesche Geheimdéngscht sot, datt déi belarussesch Sécherheetsorganer d'Aktioun koordinéiert an iwwerwaacht hätten. D'Migranten hätte mat Steng, Fläschen a Buedem no de Beamten an den Zaldote geheit. Well Polen keng Medien an d'Grenzregioun léisst, kënnen d'Informatiounen awer net iwwerpréift ginn.

Polen betount och, datt wärend d'Opmierksamkeet vun der Ëffentlechkeet sech op d'Aktiounen op der Grenz zu Kuznica konzentréiert hätt, hätte méi kleng Gruppe vu Migranten op anere Plaze probéiert d'Grenz "ze duerchbriechen". Der polnescher Police no wieren en Dënschdeg néng Polizisten, ee Grenzschützer an een Zaldot blesséiert ginn.

© BELTA/AFP/Leonid SHCHEGLOV © BELTA/AFP/File/Leonid SHCHEGLOV © AFP/Eléonore HUGHES Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Polen huet dann och den däitsch-franséische Virstouss, fir am Sträit mat Belarus ze vermëttelen, kritiséiert. D'Telefonsgespréich tëscht der Kanzlerin Angela Merkel an dem Alexander Lukaschenko wier kee gudde Schratt gewiescht, heescht et vu Warschau. Dat géif suggeréieren, datt d'EU de Lukaschenko als President géing unerkennen.

D'Angela Merkel hat e Méindeg opgrond vun der Nout vun de Migranten mam President Lukaschenko telefonéiert. Et war dat éischt Gespréich mam Lukaschenko zanter der ëmstriddener Presidentschaftswal den 9. August d'lescht Joer. D'EU erkennt hien net als President un, well et massiv Bedruchsvirwërf bei der Wal souwéi beim Virgoe vum belarussesche Sécherheetspersonal géint friddlech Demonstranten an d'Zivilgesellschaft gëtt.

De franséische Staatschef Macron hat wéinst der Situatioun a Belarus de russesche President Wladimir Putin kontaktéiert. Un der polnesch-belarussescher Grenz sëtzen nach ëmmer dausende Migrante bei kalen Temperature fest. Bréissel reprochéiert Minsk, datt bewosst Migranten an de Belarus bruecht ginn, fir se vun do aus an d'EU ze schleisen.