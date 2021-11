D'Ausseministeren aus der Europäescher Unioun sinn en Dënschdeg zu Bréissel zesummen.

Ee vun de Punkten op hirem Ordre du Jour sinn d'Problemer mat der Rechtsstaatlechkeet, déi et an eenzele Memberlänner gëtt.

D'EU Kommissioun hat Polen an Ungarn jo déi lescht Woch nach emol opgefuerdert, sech iwwer d'Verstéiss géint d'Rechtsstaatlechkeet ze äusseren.

Da beschäftege sech d'Ministeren awer och mat der EU-Erweiderung, méi präzis mam Wonsch vun Albanien an Nordmazedonien, fir Member an der Europäescher Unioun kënnen ze ginn an d'Ministere preparéieren den EU-Sommet vum nächste Mount, op deem et ënnert anerem ëm d'Pandemie geet.

Wat déi betrëfft, sot den Ausseminister Jean Asselborn den Dënschdeg de Moien zu Bréissel virun der auslännescher Press, et misst ee sech mat den Intresse vun den europäesche Bierger beschäftegen.

De Jean Asselborn

"Wat wëllen déi europäesch Bierger? Si wëlle wëssen, wéini se geheelt sinn, wéi laang, datt dat gülteg ass. No wéi vill Méint se sech mussen nei testen oder impfe loossen. Dat ass dat eent. Dat anert ass, mir musse selbstverständlech eng eenheetlech Reegelung fannen iwwer d'Fro, wéini d'Impfungen oflafen, wéini d'Booster-Impfung komme muss. Dat kann net zu Lëtzebuerg anescht si wéi a Griicheland oder an Däitschland oder a Frankräich. Dat ass komplett géint d'Intresse vun den europäesche Bierger. Déi verlaangen dat an dat ass ze maachen, datt mer hei eenheetlech virginn."

E weidere grousse Sujet um EU-Sommet den nächste Mount ass iwweregens déi massiv Hausse vun den Energiepräisser.