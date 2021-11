De Josef Aschbacher, Direkter vun der Europäescher Raumfaartagence war e Mëttwoch op Besuch zu Lëtzebuerg, dat am Kader vun der Konferenz NewSpace Europe.

NewSpace Europe ESA-Direkter zu Lëtzebuerg / Rep. Pit Everling

Am Weltall deet sech eppes, schonn a 5-10 Joer kéint et zum Beispill Liewen um Mound ginn. Eng gliese Bull hätt hien zwar net, sou den ESA-Chef Josef Aschbacher, ma gewëss Iddie vun der Zukunft kéint ee sech awer lo scho maachen.

"Was ich erwarte ist, dass sich am Mond eine wirkliche Wirtschaft entwickeln wird, dass es Firmen geben wird, die Dienstleistungen anbieten, zum Beispill bei der Nutzung von natürlichen Ressourcen, zur Konstruktioun von Infrastrukturen zum Beispill. Ich erwarte, dass der Mond zur Basis wird für die weitere Exploration des Sonnensystems. Wir wissen alle, dass das nächste große Ziel nach dem Mond der Mars sein wird", huet de Josef Aschbacher erkläert.

An do gëllt et den Zuch a Richtung Stären net ze verpassen. An deem Kontext gëtt et vum ESA-Chef vill Luef fir Lëtzebuerg. Firmen, déi bei der Exploitatioun vum Espace wëllen dobäi sinn, hätten am Grand-Duché en ideale Kader fonnt.

"Luxemburg ist eine Weltraum-Macht. Im Vergleich zur Größe der Bevölkerung macht Luxemburg enorm viel, hat ein sehr großes Investment per capita. Ich wünschte mir, dass viele Länder so wie Luxemburg agieren würden und die Wichtigkeit und den Nutzen des Weltraums erkennen würden, unter anderem als wirtschaftliche Opportunity", sou den Direkter vun der ESA.

© Jeannot Ries / RTL

Ënner anerem jonk Firmen, zum Beispill Startuppe géingen zu Lëtzebuerg déi ideal Konditioune fir hir Aktivitéite fannen. Hie wier begeeschtert vun der Dynamik, déi et am Grand-Duché géif ginn. Wichteg wier, datt ee sech an Europa op de Volet Kommerzialiséierung géing konzentréieren, sou de Josef Aschbacher.

Vun all Euro, dee Lëtzebuerg un d‘ESA bezilt komme 85 Cent zeréck. Ënner anerem ginn iwwert dee Wee Lëtzebuerger Space-Firmen ënnerstëtzt. De Wirtschaftsminister Franz Fayot: "D'ESA mécht déi technesch Analyse vun deene Projeten a bezilt dann déi Aiden un d'Lëtzebuerger Betriber aus. Allerdéngs ass et an der Praxis esou, datt Lëtzebuerg der ESA eng finanziell Enveloppe zur Verfügung stellt. Fir de Luximpuls-Programm ass dat tëscht de Joren 2020 an 2024 eng Enveloppe vun 68 Milliounen Euro. Déi gëtt da gebraucht fir Projeten ewéi d'Entwécklung vum Rover vun der Firma Ispace." Och bei anere Programmer ass Lëtzebuerg bedeelegt. D‘Lëtzebuerger Gesamt-Enveloppe fir d‘ESA fir d'Joren 2020-2024 läit bei 198 Milliounen Euro.

Op der Uni um Belval war e Mëttwoch déi véiert Editioun vun der Konferenz «NewSpace Europe». E Rendez-vous, op deem d‘Acteuren aus dem Secteur sech begéinen. D‘Evenement mat 500 Participante gouf organiséiert vun der Lëtzebuerger Space-Agence. Nieft den offizielle Riede gouf et zum Beispill eng ganz Rei thematesch Table-ronden an och e sougenannte Pitch-Concours, wou Projete virgestallt ginn.

De Communiqué

Organisée à Esch-sur-Alzette le 24 novembre, la conférence «NewSpace Europe» vise à mettre en relation les entrepreneurs et les investisseurs (24.11.2021)

Communiqué par : ministère de l'Économie / Luxembourg Space Agency (LSA)

La 4e édition de la conférence «NewSpace Europe» aura lieu le 24 novembre 2021 à la Maison des arts et des étudiants d'Esch-sur-Alzette. Organisée au Grand-Duché par la Luxembourg Space Agency sur une base annuelle, la conférence NewSpace Europe permet une mise en réseau de représentants de start-up, d'agences spatiales, d'investisseurs et de dirigeants d'entreprises relevant de la nouvelle économie de l'espace. Elle vise également à mettre en valeur l'apport du secteur spatial pour le développement de certaines activités dites «terrestres», tels que l'agriculture, le transport maritime ou encore le secteur automobile par exemple.

L'événement accueillera ce mercredi plus de 500 participants et proposera un vaste panel d'orateurs experts. Le discours d'ouverture vers 9 heures portant sur la connectivité mondiale et sur le secteur spatial luxembourgeois sera prononcé par le ministre de l'Économie, Franz Fayot, suivi par l'intervention du directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher, et du PDG de SES, Steve Collar.

La conférence comprend également plusieurs tables-rondes sur des sujets variés comme l'utilisation des applications spatiales pour améliorer la vie sur terre, les débris spatiaux et la gestion du trafic spatial ou encore le climat d'investissement actuel dans le secteur spatial ainsi que les risques et opportunités qui s'y présentent.

La conférence se terminera par un concours de pitchs, organisé en collaboration avec StartupLuxembourg, Luxinnovation et le «Space Generation Advisory Council», une organisation comptant 15.000 membres dans 150 pays et dont l'objectif est de représenter la voix des étudiants et des jeunes professionnels du secteur spatial auprès des Nations unies, des agences spatiales, des industries et des universités.

Cette année, la conférence NewSpace Europe est un événement hybride. Il est encore possible de s'inscrire gratuitement pour suivre l'événement en ligne moyennant le code «100NSE_Online_2021».

Plus d'informations et inscription via le site web: https://newspace-europe.lu/.