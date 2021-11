E Sonndeg komme Vertrieder vun EU-Länner an der EU-Kommissioun beieneen, fir iwwert d'Situatioun am Äermelkanal ze beroden.

Am Virfeld vun den Consultatioune fuerderen Hëllefsorganisatioune staark Moossname fir legal Migratiounsweeër. Déi franséisch Associatioun "L'auberge des migrants" betount, d'Politik géif d'Responsabilitéit vu sech weisen, wa se illegale Mënscheschmuggler fir riskant Fluchtweeër d'Schold gëtt. Wann et legal Weeër fir a Groussbritannien géife ginn, da géife keng Mënscheschmuggler existéieren.

Vertrieder vu Frankräich, Belsch, Däitschland, Holland an der EU-Kommissioun treffe sech e Sonndeg zu Calais, am Norde vu Frankräich, fir iwwer dës Kris am Äermelkanal ze schwätzen.

D'franséisch Regierung hat fir dee Rendez-vous invitéiert. E Mëttwoch ware jo 27 Refugiéen a Séinout geroden an dobäi ëm d'Liewe komm.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an de Generalsekretär vun der Nato Jens Stoltenberg sinn iwwerdeems e Sonndeg am Balkan wéinst der Migratiounskris op de Grenze mat Belarus. Et si Rendez-vousen a Litauen a Lettland geplangt, déi jo wéinst dem Konflikt mat Belarus staark belaascht sinn.