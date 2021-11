Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, participera au 6e Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM), qui se tiendra les 28 et 29 novembre 2021 à Barcelone. Placé sous la présidence du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, et du ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi, le 6e Forum régional réunira, à l'occasion de la première « Journée de la Méditerranée », les représentants des 42 Etats membres de l'UpM ainsi que des six institutions partenaires de l'Union. L'Union pour la Méditerranée trouve ses origines dans le Processus de Barcelone, qui a été lancé en 1995 dans l'objectif d'approfondir les relations dans les domaines de la sécurité et du développement entre l'Union européenne et les pays de la rive Sud de la Méditerranée. En marge du 6e Forum régional de l'Union pour la Méditerranée, le ministre Asselborn et ses homologues européens auront également une réunion avec leurs homologues des pays partenaires du Voisinage sud de l‘UE, afin d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du nouvel Agenda européen pour la Méditerranée.