Dat am Kader vum Schlussrapport vun der Enquêtekommissioun fir den Déierentransport, an deen eng ganz Partie Recommandatioune mat agefloss sinn.

Sanktiounen am EU-Déierentransport - Rep. Claudia Kollwelter

15 Méint hätt d'Kommissioun geschafft, Hearinge mat Experte gehat a wier och op den Terrain kucke gaangen, wéi den Transport vun Déieren tatsächlech ofleeft.

Als Presidentin vun der Enquêtekommissioun betount d'Tilly Metz, datt ee sech eens war, datt ee bis ewell kollektiv versot hätt, mat der Reglementatioun vun 2005 fir d'Déieren wärend dem Transport ze schützen. Déi Gréng hätten zwee Kompromësser proposéiert, déi och ugeholl goufen: "Notamment déi iwwert d'Déieren, déi nach net ofgesetzt sinn (also vun hirer Mamm getrennt sinn). Dat déi net ënner 35 Deeg dierfen transportéiert ginn. A wa se méi al sinn an awer net ofgesetzt sinn, datt se da maximum 2 Stonnen dierfen transportéiert ginn, mee op kee Fall méi." E Punkt, deen awer net duerch de Vott gaangen ass a fir deen een awer kämpfe géif, wann d'Recommandatiounen am Januar an der Plenière zu Stroossbuerg gestëmmt ginn, betrëfft d'Dauer vun den Transporter: "Datt ass, dat mer déi 8 Stonne-Limitt net just fir Déieren hunn, déi geschluecht ginn, mee generell och fir Zuucht-Déieren. An datt mer och eng kloer Limitt kréien, wat den Transport vun Déieren op Schëffer ugeet."

Um Terrain géif ee feststellen, datt d'Déieren net genuch Plaz hätten, d'Temperature ganz dacks e Problem wieren, d'Déieren net gefiddert géife ginn, näischt ze drénken hätten a wärend laangen Transporter net vun de Camione geholl ginn, obwuel et virgesi wier, sou nach déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz.