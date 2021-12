Géint Amazon gouf de 16. Juli eng Rekordgeldstrof fir europäesch Verhältnisser an Héicht vun 746 Milliounen Euro verhaangen.

Déi Lëtzebuergesch Kommissioun fir Dateschutz also d'CNPD reprochéiert dem US-Konzern géint den GDPR also den General Data Protection Regulation verstouss ze hunn. E Freideg de Moien hunn d’Affekote vun deenen 2 Parteien dann um Verwaltungsgeriicht um Kierchbierg plaidéiert.

Amazon um Verwaltungsgeriicht

Diana, erklär eis kuerz, ëm wat geet et eigentlech an där Affär CNPD géint Amazon?



Den Ursprong huet d’Affär an enger Plainte déi 10.000 Leit a Frankräich schonns am Mee 2018 géint Amazon eragereecht haten. Dat iwwert e franséische Grupp La Quadrature du Net, deen sech fir Privatrechter a Rechter an der Digitaler Welt asetzt. Wëll awer Amazon säi Sëtz hei am Land huet, huet déi Lëtzebuergesch Dateschutzagence d'Commission nationale pour la protection des données iwwerholl an eng Enquête gemaach, fir erauszefanne wéi Amazon mat den Date vun hire Clienten ëmgeet. Dobäi gouf festgehalen, datt géingen Date gesammelt gi fir persounebezunne Reklamm ze maachen ouni eng kloer Zoustëmmung vum User ze froen. Domat wier Amazon net konform mat der europäescher Dateschutzveruerdnung.

De Moie war jo de Prozess um Verwaltungsgeriicht. Bis elo ass nach net vill un d’Ëffentlechkeet komm ëm wat et en Detail geet oder?

Och am Prozess goufen et éischter just iwwerflächlech Informatioune fir de Publique. An alles verstanen huet ee wéinst Masken an extrem schlechter Akustik leider och net. Op där enger Säit souzen di 4 Affekote fir Amazon, op där anerer 3 fir d'CNPD. Vill Leit mee vill soe konnt oder wollt keen. Den Affekot vun der CNPD konnt net am Detail ausféieren ëm wat et geet, dat eegenen Aussoen no opgrond vun dem droit de la concurrence. De Riichter wollt wësse wéi en elo soll eppes analyséieren, wat absolut net spezifizéiert ass. Fir den Ament gouf d’Strof vun 746 Milliounen Euro awer mol ausgesat, souvill ka vun de Moien zréckbehale ginn.

Ausgesat wat heescht dat elo, muss Amazon net bezuelen?

Nee, dat heescht et net. Den Affekot vun der CNPD seet nämlech och, datt Amazon muss fir dat sanktionéiert ginn, wat si am Passé gemaach hunn, och wann Punkten, déi un der Manéier vun Amazon kritiséiert gi sinn, scho behuewe gi wieren. De Riichter huet gefrot wei Amazon da soll wëssen, op se d'Obligatiounen erfëllt, wann keen hinne seet, wat di gefuerdert Mesurë sinn. Den Affekot verweist dorop, datt d’Roll vun der CNPD eng passiv wier, an dës net géing exekutéiert.

Wéi eng Strof gerechtfäerdegt ass, doriwwer mussen dann d’Juges de fond tranchéieren.A wéi steet dann Amazon zu deene ganze Virwërf?



Si soen, datt si näischt Illegales maachen, also näischt wat net mat den Dateschutzreegele konform ass. Si hätte scho Modifikatioune vum System vun der persounebezunne Reklamme gemaach, wëll si d’Urgence unerkannt hätten. Wann d'CNPD hinnen net kéint soen, wat genau si lo solle maachen, dat géing e fundamentale Problem bestoen. Och de Riichter schéngt där Meenung ze sinn, ma seet awer och wärend dem Prozess schonns hie géing nach ëmmer net méi kloer an där Affär gesinn.