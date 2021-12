Ronn dräi Woche virum Ufank vun der franséischer EU-Presidence huet sech de President Emmanuel Macron fir ee staarkt a souveräänt Europa ausgeschwat.

E bessere Schutz vun de Baussegrenze vum Schengenraum, eng gemeinsam Verteidegung an nei Haushaltsreegelen huet de Macron en Donneschdeg als Prioritéite fir déi franséisch EU-Presidence, déi a ronn dräi Wochen ufänkt, genannt."Mir musse vun engem Europa vun der interner Zesummenaarbecht zu engem staarken Europa an der Welt ginn", sou de franséische Staatschef zu Paräis.

Fir Krisefäll wéi un der Grenz tëscht Belarus a Polen oder beim Äermelkanal misst et an Zukunft ee Mechanismus ginn, deen eng séier Reaktioun am Schengenraum méiglech mécht. Wann eng méi staark Kontroll vun de Grenzen néideg wär, da sollten d'Memberstaate sech mat Sécherheetskräften a Material aushëllefen, sou de Macron. Och d'Grenzschutzagence Frontex sollt besser agesat ginn.

De Macron huet sech ausserdeem fir eng politesch Steierung vum Schengenraum nom Virbild vun der Eurozon ausgeschwat. Et sollt reegelméisseg Ministertreffe ginn, déi iwwert eng Verstäerkung un de Grenzen entscheede kënnen. "Ee souveräänt Europa ass fir mech een Europa, dat seng Grenzen am Grëff huet", sou de Macron. Wärend der franséischer EU-Presidence soll och de Migratiounspak virubruecht ginn, deen eng méi gerecht Verdeelung vun de Flüchtlingen an Europa virgesäit.

Och déi europäesch Verteidegung wär ee wichtegt Thema. "Mir mussen eis gemeinsam Interessen an eis gemeinsam Strategie definéieren", sou de Macron.

Doriwwer eraus wëllt de Macron d'Presidence notzen, fir déi strikt EU-Reegelen a puncto Staatsverscholdung ze iwwerschaffen. Wéinst noutwendegen Investitiounen no der Corona-Pandemie wär et néideg, "den Haushalt nei ze reegelen", sou de franséische President.

Zwou Regioune solle wärend der franséischer EU-Presidence eng besonnesch Opmierksamkeet kréien. Et sinn dat den afrikanesche Kontinent an de Balkan.

Fir jonk Mënschen ënner 25 Joer wëllt de Macron een Zivildéngscht aféieren.

Déi franséisch EU-Presidence, déi den 1. Januar ufänkt a sechs Méint dauert, fält dës Kéier op e Joer mat de franséische Presidentiellen. Dem Macron seng Kandidatur gëllt als ganz warscheinlech, an e wäert déi europäesch Bün viraussiichtlech notzen, fir Punkte bei den eegene Wieler ze sammelen.