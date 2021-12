Wat mat den Notzdéiere geschitt, wa se lieweg an dacks iwwer dausende Kilometer transportéiert an an Drëttlänner geschluecht ginn, ass dramatesch.

Virun allem d’Kaalwer, déi nach Mammemëllech brauchen, leiden onheemlech, seet d’Vizepresidentin vun der Animal Welfare Foundatioun Iris Baumgärtner, déi d’Déierentransporter reegelméisseg begleet.

D’Europäesch Unioun muss esou séier ewéi méiglech handelen, well wann ee weess, wat d’Déiere wärend den Transporter bannent a baussent den EU-Grenze leiden, versteet een, dass keng Zäit méi ze verléieren ass."

Wann dës Wierder och nach mat Biller ënnermoolt ginn, déi ënnerernierte Kaalwer weisen, freet ee sech, ob een nach selwer soll Fleesch iessen, respektiv firwat Europa Exporter an Drëttlänner net einfach direkt verbitt. En Thema, dat am Januar d’Europaparlament wäert beschäftegen.

Ee Joer laang huet si sech a Realitéiten erageschafft, déi kee vun eis wëll gesinn: d’Leide vum Déier, iwwer dat mir decidéieren. Wéi kann een nëmmen, freet ee sech, wéi d’Decisiounen änneren, froe sech eng Partie Politiker. D'Europadeputéiert a Presidentin vun der Enquêtëkommissioun Déierentransporter Tilly Metz weess wat fir eng Lobby hannert dësen Exporter stécht an, dass een déi net einfach schachmatt setzt. Ma no engem Joer hätt een och éischt Resultater, zum Beispill eng Limitt vun 8 Stonnen Transport, ier d'diere geschluecht ginn. Den Challenge besteet elo nach, déi 8 Stonnen op all Déier, déi fir ze ziichten oder déi déi gemäscht ginn, duerchzekréien.

D’Iris Baumgärtner huet esou Zeene scho mi dacks gesinn a weess, dass d’EU, wa se net richteg Gas gëtt, sech ëmmer méi Schold opluet. De Vott am Europaparlament elo am Januar wäert en Zeeche setzen a Saachen Déierewuel.

Déi Drëttland-Transporter ginn et schonn zanter bal 30 Joer an et gouf iwwer Jore Schmu bedriwwen. D'Déiere leiden, si leiden all Dag, seet d'Iris Baumgärtner, Vizepresidentin vun der Animal Welfare Foundation. D'Ofstëmmung am Januar ass en historesche Moment.

Lëtzebuerg, Däitschland an Holland hunn d’Transporter an Drëttlänner net verbueden, setzen dofir op en EU-Veto. Bis deen duerch ass, huet d’Källefchen e Baart. Dat weess och den Nach-Agrarminister, deen net näischt gemaach huet. Et goufe Initiative gestart mat de Jongbaueren.

Den Dr. Alexander Rabitsch, Veterinär, deen och Déierentransporter kontrolléiert, seet elo wier emol endlech z'erwaarden, dass sech d'Europaparlament duerchsetzt an och eng gemeinsam Meenung fonnt gëtt. Et muss onbedéngt eng Ännerung kommen, net just fir Kaalwer, ma och fir déi al Déieren.

Déi Kleng an déi Al sinn also déi Schwaach. D’Enquêtekommissioun huet eng wichteg Aarbecht gemaach, soen och d’Experten aus eisem Nopeschland, um Enn sinn d’Konsumenten an d’Wieler responsabel. Dat sollt och deen neie Minister net vergiessen.