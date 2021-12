"Mir brauchen als EU Deseskalatioun, mä och eng kloer Linn" - dat ass den Tenor um Conseil vun den EU-Ausseministeren, deen aktuell zu Bréissel ass.

Suerge maachen de 27 Diplomatie-Vertrieder jo d'rezent Mouvementer vun de russeschen Truppen un der Grenz mat der Ukrain. Der Nato no huet de russesche Militär-Leadership bis zu 100.000 Zaldoten un der Grenz zur Ukrain beienee gezunn.

De Lëtzebuerger Ausseminister schwätzt sech iwwerdeem géint weider nei Sanktioune géint Russland aus, vill méi misst sech d'EU lo nees an d'annoncéiert Gespréicher tëscht den USA a Russland mat abréngen. Fir de Jean Asselborn misst alles gemaach ginn, fir d'Ukrain-Kris nees op den Dësch vun den Debatten ze bréngen an d'Spiral vu Menacen an Géigen-Menacen ze briechen. Eng vun de konkreete Mesuren, déi sech e Méindeg zu Bréissel erwaart gëtt, si Sanktioune géint de russesche para-militäresche Mercenaires-Grupp "Wagner", dee fir Grujelegkeeten am Mali, Syrien, Libyen an an der Ukrain soll responsabel sinn.

Den Ukraine-Konflikt ass dann och e Sujet beim EU-Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen Enn der Woch zu Bréissel.

Et ass e Méindeg iwwerdeem deen éischten EU-Conseil fir d'nei däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock.