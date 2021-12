A labberer Atmosphär kënnen d'Bierger mat Deputéierten e Pättchen drénken an iwwert d'Zukunft vun der EU diskutéieren.

A wéi engem Europa wëlle mir liewen? Dës Fro gëtt sech op der Konferenz iwwer d'Zukunft vun Europa gestallt. D'Iddi dohannert ass, dass all Bierger d'Méiglechkeet kritt, sech mat politesche Vertrieder iwwer déi grouss europäesch Froen auszetauschen. Ee Mol am Mount ginn dofir zu Lëtzebuerg déi sougenannten „Bistrotsgespréicher " organiséiert. D'Sabrina Backes war e Méindeg den Owend an engem Café um Lampertsbierg bei sou enger Diskussiounsronn dobäi.

Fir e Méindegowend ass den Tram – also de Bistrot an dësem Fall - gutt gefëllt. D'Leit sëtzen no beieneen un enger Rei vun Dëscher. D'Stëmmung ass gutt. Et gëtt wëll diskutéiert, awer och gelaacht, wéi ënner Kolleegen eeben. Just, dass d'Leit sech ënnertenee guer net kennen a bei all Dësch en Deputéierte sëtzt.

Dat ass d'Rezept an d'Method vun den „Bistrotsgespréicher". An enger labberer Atmosphär kënnen d'Bierger, egal ob jonk oder al, hei mat Deputéierten e Pättchen drénken an iwwer d'Zukunft vun der EU diskutéieren. Hei ass d'Geleeënheet, fir sech kënnen auszeschwätzen, wat ee gutt un der europäescher Politik fënnt a wat manner gutt ass.

D'Bandbreet vun den Themen, déi d'Leit zur Sprooch bréngen, ass grouss.

Hei en Echantillon um RTL-Mikro: „T'ass ganz einfach, fir einfach mol d'Richtung vun der Europäescher Unioun ze definéieren, ech mengen, mir kucken op Fäll wéi Orban, mir kucken a Rumänien, mir ginn a Slowenien, also et ass eng Tendenz fir an de Faschismus..."

"Gesondheetspolitik, Droits de l'homme, also Mënscherechter, dat intresséiert mech am meeschten."

"Ech mengen, ofgesi vu Corona, ass momentan de Klimawandel och e ganz wichtegt Thema an do wëll ech gäre wësse vun den Deputéierten, wéi hirer Meenung no d'Zukunft vun Europa do ausgesäit."

"Ma well Europa mech interesséiert, mä awer verschidde Saache mech bësse stéieren, well dat vun der Präsidentin aus guer net viru geet, wéi zum Beispill mat der Impfflicht."

"Bistrotsgespréicher" / Rep. Sabrina Backes

D'Theme ginn also queesch duerch de Gaart. Am Laf vun den Diskussiounen ass et och ëm Fuerderunge gaangen, wéi zum Beispill d'Harmonisatioun vun de sanitäre Mesurë géint d'Pandemie bannent der EU oder och, dass Lëtzebuerg soll méi op lokal Produktioun setzen.

Succès vun den "Bistrotsgespréicher"

D'Aktioun kënnt gutt u bei de Leit. Et ass eng nei Form vu politescher Bedeelegung. Keng laang Discoursen, mä dat direkt Gespréich. D'Politiker kommen direkt bei d'Leit a loosse sech vun hinnen Informatioune ginn, net ëmgedréit. Och dem Piraten-Deputéierte Sven Clement gefält d'Konzept: „D'Diskussioun ass immens ureegend, wéi och bei de leschten Owender, mir schwätze bësse vun Hëppges op Hapjes, mä dat ass genau dat Flott heiranner. Mir schwätzen iwwer d'Zukunft vun Europa, net nëmme wéi Deputéiert dat gesinn, mä wéi d'Leit dat gesinn an do gëtt et kee feste Film. Dat fannen ech immens spannend."

Dat selwecht gëllt fir den CSV-Deputéierte Claude Wiseler: „Also ech fannen, datt déi Diskussiounen ëmmer intressant sinn, wann d'Leit wierklech kënnen hir Meenung soen an ech mengen hei kënne se dat soen, wat se Loscht hunn ze soen, wat se um Häerz hunn. An dat geet och heiansdo wäit iwwer Europa raus, et lant awer och heiansdo rëm bei der Nationalpolitik. Déi Theme muss een da mat abannen, mä ech si frou iwwer all Diskussiounen, iwwer déi ech ka kréien."

Op engem Tablo goufen e Méindeg déi wichtegst Themen illustréiert a Remarken a Gedanke vun de Leit drënner geschriwwen. Et soll och eng Symbolik sinn, datt hire Bäitrag eescht geholl gëtt. An dat net nëmmen den Dag vun der Diskussioun. Déi ënnerschiddlech Uleiesse ginn nämlech mat an d'Chamber geholl, do an der Plenière diskutéiert an e Rapport dozou verfaasst. Dee gëtt da schlussendlech op Bréissel geschéckt.

D'Zukunft vun der EU gestalten - an dat vu jidderengem. D'EU zu enger méi demokratescher, sozialer an engagéierter EU ze gestalten, dat ass Zil vun dëse Konferenzen, wou mer e Méindeg eng animéiert Editioun konnte suivéieren.