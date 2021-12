Um Sommet zu Bréissel wëll d'Europäesch Unioun hir ëstlech Partnerschaft mat fënnef Ex-Sowjetrepublicken nei beliewen.

Dat sinn Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien an d'Ukrain. D'EU wëll hinnen hëllefen, am Géigenzuch erwaart ee sech awer, dass d'Gäscht sech doheem nees e bësse méi géint Korruptioun a Meenungsfräiheet engagéieren. Ma zwee Theme sinn méi akut a wäerten dofir am Mëttelpunkt stoen.

D'Ukrain ass och dobäi beim Sommet vun deem Clibbchen, deen "ëstlecht Partenariat" genannt gëtt. D'Land gesäit sech menacéiert vu russeschen Truppen. Der Nato no huet Russland do un der Grenz schonn ëm déi 100.000 Zaldote beieneegezunn. Et wäert den Haaptsujet si bei dëse Reuniounen.

Net dobäi ass Belarus, u sech ee vun de Grënnungsmembere vum Partenariat 2009. De Stull vum Mann un der Muecht Alexander Lukaschenko bleift eidel. Zanter, dass d'EU wéinst der Ënnerdréckung vun der Oppositioun Sanktioune géint Belarus decidéiert hat, sinn d'Relatioune verhäert.

Dofir huet de Premier Xavier Bettel am RTL-Interview am Virfeld vum Sommet dat widderholl, wat hie schonn dacks an deem Kontext sot:

"Et huet kee Wäert ze mengen, dass mir an der Ukrain oder a Wäissrussland eng Léisung fannen, wa mir net mat de Russe schwätzen. Ech wäert dat och den Owend soen. Ech war e bëssen eleng wéi ech dat déi lescht Méint a Jore sot. Ech mierken awer, dass deen een oder aneren awer och elo versteet, dass dat déi eenzeg Léisung ass. Ech hoffen, dass mir eis geschwë mat Russland un een Dësch sëtzen a kucken, fir gemeinsam no Léisungen ze sichen."

Méi Sanktioune bréngen dem Xavier Bettel no net ganz vill. De Fait, dass de Lukaschenko seng haart Linn trotz Sanktiounen net ännert, gëtt him op deem Punkt Recht.

Belarus ass net zu Bréissel vertrueden - ganz stëmmt dat net. De Lëtzebuerger Premier huet d'belarussesch Oppositiounspolitikerin Svetlana Tichanowskaja an hirem Hotel zu Bréissel fir e kuerzt Gespréich empfaangen - grad emol 24 Stonnen nodeems hire Mann a Belarus zu 18 Joer Prisong verurteelt gouf. De Sergej Tichanowski gouf wéinst Ustëftung zu Massenonroue schëlleg gesprach.

Senger Fra no ass dat Urteel eng Revanche vum Lukaschenko. Si lieft am Exil, ass fir d'Occasioun vun dësem Sommet an d'EU-Haaptstad komm an huet nieft dem belsche Premierminister Alexander De Croo eben och de Xavier Bettel getraff.

"Do gesäit een, dass de Regimm dohanne probéiert, d'Fra, déi net a Wäissrussland lieft, futti ze maachen, kleng ze kréien. Dat ass ze condamnéieren."

D'Propos vum Xavier Bettel ass och do: mat Russland schwätzen. Nom Motto, de Putin kann dem klenge Brudder an d'Gewësse schwätzen.

De russesche President Vladimir Putin ass och net dobäi um Sommet an awer iergendwéi omnipresent. Well russesch Truppen un der ukrainescher Grenz maachen zu Bréissel jidderengem Suergen. Och dem Lëtzebuerger Staatsminister:

"Mir mussen all Aktioun, déi d'Souveränitéit vun der Ukrain géif a Fro stellen, condamnéieren. Mir gesinn, dass op der Grenz Mouvementer sinn, déi kënne gedeit ginn ewéi Provokatioun. Op der anerer Säit gesi mir awer och, dass den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj seet, dass een e Referendum am Donbas kéint organiséieren, wat dann éischter eng Exit-Strategie wär. Komm mir halen op ze constatéieren: Sanktioun oder net Sanktioun, Menace oder net Menace. Komm mir sëtzen eis un een Dësch."

D'Fro ass awer, ob de russesche President dann iwwerhaapt gewëllt ass, doriwwer ze schwätzen.

"Dat weess ech net. Ech wäert just probéieren, och selwer mat him Kontakt opzehuelen. Mir schwätze jo reegelméisseg. Ech impressionéieren awer net, dat muss ech zouginn. Ech wëll awer am Dialog no Léisunge sichen."

Dialog, net just Sanktiounen. De Message ass kloer.