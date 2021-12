Vu wéini un e Booster, wéi laang ass de CovidCheck valabel? Sämtlech Delaie bei de Vaccine stinn en Donneschdeg um Programm zu Bréissel um EU-Sommet.

EU-CovidCheck / Reportage vum Pierre Jans

De Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel fuerdert, dass d'Memberstaate schonn haut eng gemeinsam Positioun ausschaffen, an net just an Aussiicht stellen.

Et geet nach ëmmer chaotesch zou an der EU, wat d'CovidCheck-Zertifikaten ugeet. Well d'Gesondheet eng national Kompetenz ass, decidéiert all Land och fir sech. Mä fir d'Biergerinnen a Bierger an Europa ass et schwéier den Iwwerbléck ze hunn. Wéi laang ass hiren Zertifikat gëlteg? No der Reunioun vun de Liberalen an Europa fuerdert de Premier Xavier Bettel am RTL-Interview eng gemeinsam Linn, an zwar séier.

"Mäi Wonsch wär, dass mir eis haut fixéieren op en Delai, dee ka bei 9 Méint leien, wéi laang en Zertifikat gutt ass. Da musse mir eis awer och drop eenege, wéini e Booster ka gesprëtzt ginn."

© Jeannot Ries / RTL

Do huet Lëtzebuerg jo awer elo eng Decisioun geholl. Den Delai gëtt verkierzt.

"Mir hunn Etüden, dass Leit, déi geboost sinn besser géint Omikron resistéieren. Et ass am Interêt vun eis all, elo mol op 5 Méint ze kommen. Well mir awer Limitte bei de Kapazitéiten an och de Quantitéiten u Vaccin hunn, geet et eréischt Ufank Januar op 4 Méint erof. Doriwwer wäerte mir Diskussiounen am Conseil hunn. All Land huet aner Mesuren."

An da kann ee jo net just vu Booster schwätzen. Aktuell gi jo och Leit eng éischten, eng zweete Kéier gepickt.

"Déi dierf een och net vergiessen. Et muss also fix sinn, vu wéini un en Zertifikat no der éischter an zweeter Impfung gëllt. An dann eben nom Booster. Mir sollen e Kalenner hunn, wou all déi Delaie kloer dra stinn."

De Xavier Bettel ass dogéint, fir nieft engem valabelen Impfpass och nach en negative PCR-Test fir eng Arees ze verlaangen. Portugal an Italien sinn op de Wee gaangen. Zu Lëtzebuerg wär dat wéinst den dausende Frontaliere logistesch net ze meeschteren. Iwwerdeems ass déi Mesure dem Xavier Bettel no kontraproduktiv zu den Impfcampagnen.