Nieft der Covid-Pandemie geet et en Donneschdeg um Sommet och virun allem ëm d‘russesch Truppen un der ukrainescher Grenz.

Wéi kann een e staarkt Signal u Russland schécken? Dat ass d‘Fro mat der och den neien däitsche Kanzler Olaf Scholz konfrontéiert ass.

Den neie Bundeskanzler steet op sengem éischten EU-Sommet direkt am Mëttelpunkt. Zesumme mat Frankräich soll Däitschland Mediateur sinn tëscht der Ukrain a Russland. No Gespréicher mam ukrainesche President Wolodimir Zelensky e Mëttwoch, dee vun der EU Réckhalt versprach kritt, sot den Olaf Scholz en Donneschdeg - gewinnt onopgereegt - dat hei: "Deshalb werden wir hier heute noch einmal betonen, dass die Unverletzbarkeit der Grenzen, eine der ganz wichtigen Grundlagen des Friedens in Europa ist und wir gemeinsam alles dafür tun werden, dass es bei dieser Unverletzbarkeit auch bleibt."

EU-Sommet Russland / Reportage Pierre Jans

Fir de President vu Litauen Gitanas Nauseda ass et déi "geféierlechste Situatioun zanter dem Enn vum Kale Krich". An den offizielle Konklusioune vun dësem Sommet wäert awer warscheinlech méi decidéiert dra stoen, dass d‘EU mat hire Partner ewéi der NATO prett ass fir haart Reaktiounen, am Fall wou Russland e Schratt ze wäit géif goen. Ob de Putin do beandrockt ass, steet op engem anere Blat.

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel plädéiert jo awer dofir, mam russesche President ze schwätzen, fir eng méiglech Attack vu vireran ze evitéieren: "Ech hunn och de baltesche Staaten, déi jo ganz vill Angscht hunn, erkläert, firwat ech dat gesot hunn. Si hu Versteesdemech. Si versti meng Positioun. Si wäerten op alle Fall net den Telefon an de Grapp huelen, fir mam Putin ze schwätzen, mä dofir ginn et jo Vertrieder, déi dat kënne maachen. Dat hoffen ech op d'mannst, dass se dat maachen."

Beim Sträit op Distanz mat Russland steet nach eppes anescht fir d‘EU um Spill: d‘Energieversuergung. De Kreml kann de Gas-Krunn op oder zou dréinen. Diplomatescht Fangerspëtzegefill ass gefrot. Grad ewéi bei der Fro, ewéi een de Regimm vum Lukaschenko a Belarus kann an de Grëff kréien. Bei dëse sensibelen a confidentiellen Diskussiounen hunn d‘Staats- a Regierungscheffen hir Handyen an Tablette missen dobausse loossen. Eng gutt Geleeënheet se un d‘Steckdous ze hänken, well hei stellt ee sech op eng laang Nuecht an.