Um Sommet zu Bréissel hu Lëtzebuerg, Éisträich an Däitschland sech dogéint gewiert, dass d'Atomenergie de grénge Label vun der EU soll kréien.

D'EU-Staats- a Regierungscheffen sinn hënt nom Sommet zu Bréissel am Sträit auserneen gaangen, wat d‘Klima- an Energiefroen ugeet. No zéien Negociatiounen koum een net op ee gemeinsamen Nenner an dorun ass Lëtzebuerg net onschëlleg. De Premier Xavier Bettel wiert sech konsequent dogéint, dass och d‘Nuklearenergie an der EU-Taxonomie, also de Klassifikatiounssystem fir Nohaltegkeet, als gréng agestuuft gëtt. Grouss Länner ewéi Frankräich a Polen an eng ganz Rei aner Memberen fuerderen dat awer. De Lëtzebuerger Staatschef gesäit an, dass en an der Minoritéit ass.

Xavier Bettel: "Mir hunn awer e staarken Alliéierten haut gehat mam Här Scholz. Och Éisträich ass op eiser Säit. Et war net einfach an et huet ganz laang gedauert. Et si keng offiziell Konklusiounen geholl ginn. Dat ass schued. D'Energiepräisser maache ville Bierger Suergen. Et hätte missen gemeinsam Ziler festgehale ginn. Mä verschidde Länner ware ganz toxesch. Mir wollte Reformen hunn, fir d'Energiepräisser ze drécken ouni awer d'Nuklearenergie mat anzebezéien. Mä et war näischt ze maachen."

De Xavier Bettel

D'EU-Kommissioun wäert allerdéngs eventuell esouguer nach dëst Joer eng eege Propos verëffentlechen. Déi riskéiert net zu Gonschte vun der Lëtzebuerger Regierung auszefalen. Wann et esou kéim, géif ee sech weider wieren, esou de Premier Bettel. Déi decisiv Negociatioune wäerten souwisou am Conseil vun den Energieministere gefouert ginn. Lëtzebuerg a seng Alliéiert riskéieren do iwwerstëmmt ze sinn. Ma et géif een e staarke Géigner vun der Atomkraaft bleiwen, betount de Xavier Bettel.

Am Dossier ‚‘Corona-Pandemie a Vaccinen‘‘ hunn déi Staats- a Regierungscheffen gemeinsam Positioune fonnt. Si striewen openeen ofgestëmmt Delaie fir d‘Gëltegkeet vun den Impfzertifkaten un. Et wäert wuel drop erauslafen, dass d‘EU-Kommissioun schonn d'nächst Woch en entspriechende Pabeier erausgëtt.

RTL-Informatiounen no soll d‘Validitéit vum Covid-Zertifikat effektiv dann an der ganzer EU op 9 Méint reduzéiert ginn.

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel huet am RTL-Interview op en neits gesot, hie géif déi Zäitspan sënnvoll fannen.