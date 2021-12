En weider battere Réckschlag fir de Premierminister Boris Johnson.

Den Frost huet an engem Schreiwes erkläert, hien hätt dem Premier Johnson seng Bedenken iwwer déi aktuell politesch Richtung, zum Beispill bei den Corona-Restriktiounen däitlech gemaach. D'Steiererhéijungen an d'Zil fir bis 2050 CO2-Neutralitéit ze erreechen ginn am Dokument och als Divergenzen opgezielt.

De Büro vum Boris Johnson hat e Samschdeg den Owend d'Schreiwes vum Brexit-Minister Frost publizéiert. Doranner ass och ze liesen, dass de Frost säi Posten imminent verléisst, well - Zitat - de Brexit jo elo vollbruecht wier.

Et ginn awer Rumeuren, dass den Johnson de Frost soll iwwerriet hunn, fir op mannst bis Enn des Joers säi Posten auszeüben.