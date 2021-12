E Méindeg huet déi europäesch Medikamentenagence (EMA) gréng Luucht fir d'Zouloossung vum Corona-Impfstoff Nuvaxovid vum US-Betrib Novavax an der EU ginn.

D'EMA recommandéiert an enger éischter Phas eng bedéngt Zouloossung vum proteinbaséierten Impfstoff fir Mënsche vun 18 Joer un. Dat huet d'Agence e Méindeg matgedeelt. Déi letztendlech Entscheedung iwwert d'Zouloossung fält an der EU-Kommissioun. Den Accord an der Kommissioun gëllt allerdéngs als Formsaach.

‼️ EMA recommends Nuvaxovid, the #COVID19vaccine developed by #Novavax, for authorisation in the 🇪🇺, to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. #HealthUnion



👉 https://t.co/C0CrY8Jhih pic.twitter.com/bFDwTnh4Zf — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 20, 2021

An der EU ginn et bis elo zwou Zorte vun Impfstoffer: d'mRNA-Produkter vu Biontech/Pfizer a Moderna an de Vektorimpfstoff vun Astrazeneca an Johnson&Johnson. Mam Impfstoff vun Novavax steet elo och an der EU een éischte sougenannten "Doudimpftsoff" op der Lëscht vun den zougeloossene Produiten. Anescht wéi déi aner baséiert deen op Proteinne vum inaktive Virus an notzt domat déi nämmlecht Method, wéi se zum Beispill och bei der Grippeimpfung an den Asaz kënnt.

Vill Leit, déi deenen neie Vaccine skeptesch géigeniwwer stinn, haten ugekënnegt, op deen éischten Doudimpfstoff ze waarden. Do virdrun huet awer ënnert anerem de Valneva-Chef Thomas Lingelbach viru Kuerzem ofgeroden. D'Leit sollten net op den Doudimpfstoff waarden, mee sech esou séier wéi méiglech impfe loossen.