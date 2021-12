D'EU-Kommissioun verschäerft hiert Virgoen am Justizsträit mat Polen an huet en neit Verfare wéinst Vertragsverletzungen an d'Weeër geleet.

Dobäi geet et ënnert anerem ëm de Virrang vun Europa-Recht géintiwwer nationalem Recht. Dat polnescht Verfassungsgeriicht hat dëse Virrang am Oktober an engem historeschen Urteel a Fro gestallt. Wéi den EU-Kommissär Paolo Gentiloni erkläert huet, géing Polen, wéi et déi europäesch Verträg virgesinn, "net méi d'Ufuerderungen un en onofhängegt an onbefaangent Geriicht erfëllen". Dobäi huet hien op en Urteel vum polnesche Verfassungsgeriicht vu Juli verwisen. De stellvertriedende polnesche Justizminister Sebastian Kaleta huet d'Virgoensweis vu Bréissel staark kritiséiert. Bréissel wéilt "d'Verfassungsgeriicht a Polen dem EU-Recht ënnerwerfen", huet hien op Twitter geschriwwen. "Dat ass en Ugrëff op déi polnesch Verfassung". Polen huet elo 2 Méint Zäit fir ze äntweren. Am schlëmmste Fall dreet Warschau eng héich Geldstrof. Zanter 2017 streide sech Polen an d'EU iwwert déi ëmstridde Justizreform. Déi nationalkonservativ Regierungspartei PiS kritt ënnert anerem reprochéiert, um Verfassungsgeriicht regierungstrei Riichter agestallt ze hunn.