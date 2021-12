Nächst Joer gi Mënzen am Wäert vun 1,8 Milliarden Euro produzéiert, wat e Réckgang zu 2020 ass. Do waren et ronn 2,1 Milliarden Euro.

1321,76 Milliounen Euro si fir den deegleche Gebrauch virgesinn. Dozou kommen nach Sammlermënzen an Héicht vu 475,23 Milliounen Euro. Déi meescht Geldstécker wäerten an Däitschland produzéiert ginn. Frankräich kënnt op den zweethéchste Wäert vun neie Mënze mat 249 Milliounen Euro an Éisträich op Plaz 3 mat ronn 232 Milliounen. Och wann ëmmer méi Leit an de Butteker mat der Kaart bezuelen, bleift d'Boergeld bei ville Verbraucher beléift, sou de Constat vum Bundesbank-Virstand Johannes Beermann. Den Trend, fir mam Smartphone oder der Kaart ze bezuelen, hätt sech duerch d'Pandemie allerdéngs verstäerkt.