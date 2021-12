Gutt 5 Joer sinn et hir, datt déi brittesch Populatioun sech fir en Austrëtt aus de Europäescher Unioun entscheet huet.

Haut ass Groussbritannien eraus a muss sech kaum nach un EU-Reegelen halen. Bis dohin awer war et eng politesch Schwéiergebuert. Zanter dem 1. Januar dëst Joer gëllt d'Handels- a Kooperatiounsofkommes tëscht der EU a Groussbritannien. For better or worse, fir besser oder méi schlecht Konditiounen bléift erauszefannen.

Brexit - 1 Joer dono / Reportage Tim Morizet

En haarden Exit vu Groussbritannien aus der EU hat sech net erginn. Ma e "last-minute"-Deal Enn Dezember d‘lescht Joer huet d‘Brexit Problemer och net geléist.

Ee Joer no Brexit ass kloer: déi brittesch Ekonomie ass net méi staark ginn, ma verléiert sech an der Bürokratie. De Pitt Ney vun der Lëtzebuerger Transportfirma Wallenborn erkläert.

"D‘Situatioun ronderëm den Eurotunnel huet sech gréisstendeels normaliséiert. Mir hunn heiansdo nach Waardezäiten, fir eriwwerkommen, mä déi gréissten Ëmstellung ass déi nei administrativ Aarbecht. Mir hu méi Dokumenter op der Douane auszefëllen virun, datt mer an England fueren a wa mer nees zeréckkommen."

D‘Problemer sinn Douane, d'Grenzkontrollen, ma och Schwieregkeete mat Lizenzen, neie Standuerter a komplizéiert Arees- a Visa-Reegelungen. Ze vill Bürokratie fir vill Camionschaufferen.

"Mir gesinn, datt et duerch de Brexit eng Penurie u Chaufferen an England gëtt. Immens vill vun hinne sinn duerch de Brexit Heem an hir Heemechtslänner am Oste vun Europa geplënnert. Mä d‘Chauffere brauche och e Pass, fir a Groussbritannien ze fueren. Dat si vill Schwieregkeete beieneen."

Ëmmer méi brittesch Entreprise verlageren Deeler vun hiren Aktivitéiten an Europa, fir Problemer an héije Käschten aus dem Wee ze goen. Déi Erfarung mécht een och bei der gréisster Libraire zu Lëtzebuerg, seet de Paul Ernster.

"Normalerweis bestelle mir alles direkt an England an da schécken déi dat op Lëtzebuerg. De Problem ass hei, datt d‘Commande deels laang op der Douane läit an et sinn immens vill Paperassen. Fir dat ze ëmgoen, huet ee groussen Zouliwwerer eng Lagerhal a Nordfrankräich opgemaach."

D‘Brexit-Konsequenze fir 2021 war besonnesch chaotesch fir Groussbritannien, eleng dëst Joer sinn d‘Exporter vun der Insel ëm 2,8% agebrach. Bis 2023, esou Prognosen vun der British Chamber of Commerce, leien d‘Exporter nach ëmmer 32 Milliarden Euro ënnert dem Niveau vu virun der Pandemie.

Laangfristeg kéint Groussbritannien esou 4 Prozent vun hirem PIB verluer goen. Duerch de Verloscht vum direkten Accès op den EU-Bannemart hu sech och vill Entreprisen aus dem Finanzsecteur a Richtung Lëtzebuerg orientéiert, esou d‘Cindy Tereba, Directrice des Affaires Internationales vun der Chambre de Commerce.

"Dat sinn zum Beispill Entreprisen aus dem Asset-Management oder aus der Versécherungsindustrie. Mir gesi ganz konkret, datt JP Morgan zum Beispill Aktivitéiten op Lëtzebuerg verlagert huet."

95 Entreprise si Suite vum Brexit op Lëtzebuerg komm. Dat si 17 Prozent vun de ganze Re-Locatiounen vu britteschen Entreprisen an d‘EU.