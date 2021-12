Omikron verbreet sech den Ament mat grousser Vitesse, och an Europa. Et gëtt sech op eng grouss Well vun Infektioune preparéiert.

Kritt déi Pandemie dann ni en Enn? Dat froe sech vill Leit. Plazeweis gëtt jo dat ëffentlecht Liewen nees zeréckgefuer.

Pandemie oder gläich Endemie? / Reportage vum Pit Everling

Den däitsche Virolog Christian Drosten huet der Deeg eng Prognos gewot an déi fält mol guer net sou pessimistesch aus.

Wéinst Omikron ginn a verschiddenen europäesche Länner d'Zuelen duerch de Plaffong, Beispill: Groussbritannien. Vill Länner preparéiere sech op eng enorm Well un Neiinfektiounen an op wat ee sech genee kann astellen, dat schéngt schwéier virauszesoen.

Mir schéngen enger schwiereger Zäit entgéint ze kucken. Dat confirméiert och de Virolog vun der Charité vu Berlin Christian Drosten. Trotzdeem gesäit hie bei der Pandemie en Enn.

An engem Interview mat der "Süddeutschen Zeitung" nennt hien d'Beispill England. Bis Ouschtere géinge sech ganz vill Leit ustiechen, da kéim en entspaante Summer an dann am Hierscht géing et eng sougenannt "Nachdurchseuchung" ginn, wou ee mat Booster-Impfunge sollt dogéint halen. Dono géing dann déi endemesch Phas agelaut ginn, wat heescht, datt de Virus net verschwënnt, mä just nach regional ëmmer present wäert sinn an zu engem normale stännege Begleeder wäert ginn.

An England kéint d'Situatioun vun der Endemie vill éischter antrieden ewéi an Däitschland, well an Däitschland net genuch eeler Leit komplett geimpft sinn, sou den Drosten. Hie geet och dovunner aus, datt Omikron wéinst der héijer Ustiechungsgefor den éischte postpandemesche Virus gëtt.

Ob Omikron wäert Delta ofléisen oder gemeinsam mat Delta zirkuléieren, dat kéint een am Moment nach net soen.