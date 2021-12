Ëmmer méi Mënsche kafen zanter der Pandemie online, dat beleet och déi neisten Etüd vun Eurostat. Zu Lëtzebuerg awer manner oder besser gesot am mannsten.

Am Joer 2020 hunn 22 Prozent vun de Firmen an der Europäescher Unioun en Ëmsaz am E-Commerce notéiert, 19 Prozent hu souguer uginn, dass d'Online-Venten op d'mannst 1 Prozent vun hirem kompletten Ëmsaz ausgemaach hunn.

Fir vill Entreprisen ass et par Rapport zu 2019 ee Prozentpunkt méi, géintiwwer 2010 souguer 6 Prozentpunkten, respektiv bis zu 13 Prozent méi am E-Commerce.

Ma just Lëtzebuerg ass wéi et schéngt net op deen Zuch opgesprongen. Hei am Land si mer a puncto Online-Shopping der Eurostat-Etüd no d'Schlussliicht. Manner wéi 10 Prozent vun de Firmen am Grand-Duché hunn hir Produiten online verkaf. Domat ass Lëtzebuerg souguer nach hanner Rumänien a Bulgarien.

Spëtzereider dogéint ass Dänemark. D'Land huet mat 38 Prozent den héchsten Undeel un Online-Vente mat engem Ëmsaz vun op d'mannst 1 Prozent notéiert. Op der zweeter Plaz ass Irland a Schweden gelant mat all kéiers 34 Prozent.

Eis belsch Noperen a Finnland dogéint hunn am Joer 20202 déi héchsten Hausse am Online-Shopping erlieft. Béid Länner hu 5 Prozentpunkten op 31, respektiv 24 Prozent notéiert.

Fir d'Etüd goufen all d'Firme mat 10 oder manner Employéen ënnert d'Lupp geholl, bei deenen d'Online-Venten d'lescht Joer op d'mannst 1 Prozent ausgemaach hunn.