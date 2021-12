Matten an der Coronawell an um Hannergrond vun de Presidentschaftswalen an eisem Nopeschland iwwerhëlt Frankräich e Samschdeg fir 6 Méint d'EU-Presidence.

Un Ambitioune fir d'franséisch Presidence feelt et dem Emmanuel Macron all Zäit net. D'Fro ass, wat realistesch ëmgesat ka ginn. Wann et dem franséische Staatschef nogeet, soll d'Europäesch Unioun sech en neien europäesche Modell ginn. Als Äntwert op déi grouss existenziell Froe vun eiser Zäit, am Klimaschutz, der Digitalisatioun an och um geopoliteschen Niveau.

Europa soll méi gréng, méi digital, méi sozial, méi mënschlech an - do huet den Emmanuel Macron bei der Presentatioun vun de Prioritéite vun der franséischer Presidence direkt drop insistéiert - méi souverän ginn.

Franséisch EU-Presidence / Reportage Claude Zeimetz

E souveräänt Europa ass an den Ae vu Paräis och en Europa vun der Defense. Stéchwuert besseren europäesche Krisemanagement, zum Beispill och am Beräich vun der Cyberkriminalitéit. Frankräich gehéiert och scho méi laang zu deene Memberstaaten, déi sech fir eng europäesch Arméi staark maachen a wëll elo a senger Presidence hei op de Gas drécken.

Op de Gas soll och beim Thema Baussegrenze gedréckt ginn. An deem Kontext reit sech ënnert anerem déi annoncéiert Reform vum Schengenraum vun der EU-Kommissioun an.

E souveräänt Europa misst capabel sinn, seng Grenzen ze kontrolléieren, betount de Chef vum Elysée an den europäesche Migratiounspakt soll virugedriwwe ginn, deen an der Theorie méi eng gerecht Verdeelung vu Migrante virgesäit. Fir Krisefäll, wéi rezent un der Grenz mat Belarus oder och nach an der Manche, soll ënnert anerem en neie Mechanismus geschaaft ginn, fir méi séier Sécherheetskräften a Material aus anere Memberstaaten op d'Plaz ze schécken.

Fir déi wirtschaftlech Relance ze ënnerstëtzten, plädéiert den Emmanuel Macron derfir, déi aktuell Defizitreegelen ze iwwerdenken a méi Scholden zouzeloossen. D'Limitt vun den 3 Prozent vum PIB fir de Budgetsdefizit, esou wéi et d'Maastrichtcritèrë virschreiwen, wier iwwerlieft. Ob déi aner Länner hei grad wéi bei den anere Froen nozéien, bleift ofzewaarden.

Offiziell huet den Emmanuel Macron nach ëmmer net seng Kandidatur fir d'Presidentiellen annoncéiert. Et gëllt awer als sécher, datt hie fir seng eege Successioun am Elysée untrëtt. An enger Presidence gesamt-europäesch Accente setzen an an engems doheem Walkampf mat nationalpolitesche Sujete maachen, dat gëtt sécher en delikate Spagat fir de franséische Politiker. An da stellt sech och nach d'Fro, wien op der europäescher Bün als neie Leader de Vide vum Angela Merkel fëllt. D'Course tëscht Macron, Scholz an Draghi ass lancéiert.