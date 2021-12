Mat ënnerschiddleche Mesurë versichen d'Länner an Europa géint d'Pandemie virzegoen. Dat geet vu Maskeflicht, iwwer Kontaktbeschränkungen bis Lockdown.

Mat der Zuel vun de Covid-Neiinfektiounen gouf et net nëmmen an deene leschten Deeg hei zu Lëtzebuerg nei Rekorder, mee och mat 1 Millioun 350 Dausend Neiinfektiounen Weltwäit e Mëttwoch en neien Héichpunkt. Nodeems d’Deltavariant am Fréijoer opgetaucht ass, an zur dominanter Virus-Variant ginn ass, réckelt elo den Omikron an de Fokus, a stellt d’Infektiounszuelen déi mer bis elo haten, méiglecherweis an de Schied.

Coronamesuren uechter Europa - Reportage vum Diana Hoffmann

Zu Paräis probéiert een zum Beispill enger Verbreedung vum Virus op Silvester entgéint ze wierken, andeems an der ganzer Stad haut vun 18 Auer un d’Maskeflicht och op oppener Strooss gëllt. Dat bis e Méinden de Moien. A Gruppen Alkohol an der Ëffentlechkeet drénken ass och verbueden. Vun der nächster Woch un gëllt dann wärend 3 Wochen a ganz Frankräich eng Homeoffice-Fliicht. A Betriber, bei deenen Teletravail méiglech ass, mussen d'Employéen dat och erméiglecht kréien an deen Ament 3 Deeg d'Woch vun Doheem aus schaffen.

Eng Home-Office Fliicht gëllt dann och an Zypern. Hei muss awer 40 Prozent vun de Mataarbechter vun doheem aus schaffen, wat duebel esou vill sinn wéi dat bis elo de Fall war. Visiteure vu Baren, Hochzäiten oder Evenementer mussen 2 Mol geimpft sinn oder negativ getest sinn. Fir Mënschen, déi scho gebooster sinn, gëllt dëst net.

Zanter en Dënschden sinn dann och an Däitschland nei Mesuren a Kontaktbeschränkungen a Kraaft. Bannen a baussen dierfe just nach bis zu zéng geimpft oder nees gesond Leit zesummekommen. Net geimpfte Leit dierfe just nach zu 2 zesummekommen. Diskoe sinn zou. An der Fräizäit, Kultur an an net-essentielle Geschäfter gëllt weiderhin den 2G oder 2G+.

Wéinst der séierer Ausbreedung vum Omikron huet dann d'Regierung vun Athen seng Mesurë virgezunn. Eigentlech sollten dës eréischt vum nächste Méinden u gëllen. Elo ass dat awer schonn zanter gëschter de Fall. Deemno dierf den Horeca-Secteur a Griicheland nëmme bis Hallefnuecht ophunn, Gäscht musse sëtzen a Musek ass och verbueden. Déi eenzeg Exceptioun gëllt hei awer op Silvester. Hei dierfen d'Caféen an Diskoe bis 2 Auer opbleiwen, soulaang wéi all aner Restriktiounen agehale ginn. Donieft gëllt awer an ëffentleche Raim d'Flicht, eng FFP-2-Mask ze droen.

Obwuel och Spuenien mat héijen Neiinfektiounen geplot ass, huet d'Regierung am Land d’Quarantän fir positiv geteste Leit vun zéng op siwen Deeg erof gesat. Spuenien misst e Gläichgewiicht tëscht der Santé publique an dem Wirtschaftswuesstem fannen, esou de Regierungschef dës Woch. Déi spuenesch Regierung well net direkt schonn landeswäit Mesurë wéinst der Omikron-Variant aféieren.

An Holland wäerten d'Leit dann nach op d'mannst bis de 14. Januar am Lockdown sëtzen. Mat Exceptioun vun Supermarchéen, sinn all net essentiell Butteker, Schoulen a Kultur- a Sportariichtunge zou. Et däerf een just nach zwou Persounen doheem alueden. Mat dëse Mesuren soll d'Verbreedung vun der staark infektiéiser Omikron-Variant gebremst ginn.