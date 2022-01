Déi eng kennen näischt aneres wéi den Euro, déi aner hu sech dru gewinnt a rëm anerer rechnen haut nach alles a Lëtzebuerger Frang ëm.

Den Euro feiert seng 20 Joer. Zwar gouf d'Wärung schonn 1999 agefouert an als Buchgeld genotzt, Euro-Boergeld ass awer réischt zënter dem 1. Januar 2002 an 12 europäesche Länner am Ëmlaf. Mëttlerweil gëtt dann an 19 EU-Länner mam Euro bezuelt.

D'Euro-Wärung ass fir EU-Memberstaate kee Muss. Am Géigendeel, wien den Euro als offiziell Wärung aféiere wëll, muss e puer Konditiounen erfëllen. Sou muss d'Land e Member vun der EU sinn, dierf net ze vill Scholden hunn a muss laangfristeg Zënssätz garantéieren. Dobäi ass eng Präisstabilitéit an e stabille Wiesselcours eng Obligatioun.

Den Euro huet zemools de Lëtzebuerger an de Grenzgänger sou munches vereinfacht. Jonker wäerten et sech bal net virstelle kënnen, mee virum Euro war en Ausfluch iwwert d'Grenz mat engem Besuch op der Bank verbonnen. Wollt een an Däitschland akafe goen, huet een D-Mark gebraucht, an der Belsch belsch Frang an a Frankräich franséisch Frang. Hautdesdaags kënnt ee mat sengem Boergeld däitlech méi wäit.

Ma och 20 Joer nodeems den Euro d'Lëtzebuerger Frang ofgeléist huet, ass nach net all Frang ëmgetosch ginn. Der Lëtzebuerger Zentralbank no sinn ëmmer nach 200 Millioune Lëtzebuerger Frang am Ëmlaf. Dat entsprécht ronn 5 Milliounen Euro. Déi meescht Billjeeë wieren 100 Frang-Schäiner, déi d'Leit als Souvenir halen.

An 20 Joer als Wärung vun der Europäescher Unioun huet den Euro scho sou munches matgemaach. Schonn 2013 krut de 5-Euroschäin en neie Look. No an no goufen dann all Schäiner ersat. Déi zweet Serie vun Euroschäiner sollt Fälschungen nach méi schwéier maachen a sou méi Sécherheet garantéieren.

Aus Sécherheetsgrënn gouf 2019 och d'Produktioun vu 500-Euroschäiner gestoppt. Et ass awer ëmmer nach erlaabt, mam mofe Schäin ze bezuelen, wann dësen tëscht 2002 an 2019 hiergestallt gouf.

Viru kuerzem koum d'Neiegkeet, dass d'Boergeld op en Neits eng Verännerung kritt. Dës Kéier net aus Sécherheetsgrënn, mee d'Leit solle sech méi mam Euroschäin identifizéiere kënnen. Dofir sollen d'Europäer bei der Gestaltung vum neien Euro-Boergeld och integréiert ginn. D'Europäesch Zentralbank huet guer keng optesch Virstellungen a wier op d'Iddie vun der Bevëlkerung gespaant. Eng final Entscheedung wäert d'Europäesch Zentralbank 2024 treffen. Déi aktuell Schäiner wäerten eis also nach eng Zäitchen erhale bleiwen.