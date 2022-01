Ënnert anerem den däitsche Klimaschutzminister Habeck huet sech dogéint ausgeschwat an d'Pläng vun der EU-Kommissioun staark kritiséiert.

"Ausgerechent Atomenergie als nohalteg z'etikettéieren, ass bei dëser Héichrisikotechnologie falsch", sou den däitsche Politiker e Samschdeg. Dëst géing de Bléck op laangfristeg Auswierkunge fir Mënsch an Déier verstellen an den héichradioaktiven Atomdreck d'Mënschen iwwert Joerhonnerte belaaschten. An et géing och u Sécherheetskrittäre feelen, kritiséiert de grénge Minister.

Domat huet de Robert Habeck op en Entworf vun der EU-Kommissioun iwwert d'Taxonomie reagéiert, deen AFP virläit. Taxonomie ass eng Aart Klassifizéierung vun nohaltege wirtschaftlechen Aktivitéiten. Autorisatioune fir de Bau vun neien Atomkraaftwierker sollen dem Entworf no bis 2045 ënnert déi sougenannten Taxonomie falen a kéinten entspriechend gefërdert ginn. Fir nei Gasinfrastrukture soll dëst ënnert bestëmmte Viraussetzunge bis 2030 gëllen.

"D'Virschléi vun der EU-Kommissioun verwässeren de gudde Label fir Nohaltegkeet", sou nach den Habeck. D'Bundesregierung wäert den Entworf deemnächst beschwätzen a bewäerten.

Wéi et aus Bréisseler a Berliner Kreesser heescht, wier den Entworf op Silvester un d'Regierunge vun de 27 Memberstaate verschéckt ginn.

Virun allem Frankräich, Polen an aner ëstlech EU-Staate maachen Drock, fir datt d'Atomkraaft vun der EU-Kommissioun als nohalteg agestuuft gëtt. Lëtzebuerg, Däitschland an Éisträich hate sech dogéint ausgesprach.