13,046 Euro ass de Minimum, deen eng Persoun hei am Land dierf verdéngen. An anere Länner ass de Brutto-Mindestloun e gutt Stéck méi niddreg.

Mam neien Index ass de Mindestloun zu Lëtzebuerg den 1. Oktober 2021 rëm liicht an d'Luucht gaangen. Den Ament kritt eng Persoun, déi zu Lëtzebuerg schafft also op d'mannst 13,046 Euro d'Stonn. Dat entsprécht 2.256,95 Euro de Mount. Méi déif ass de Stonneloun fir Mannerjäreger. Virum Oktober 2021 louch de Mindestloun nach bei 12,73 Euro.

Mat méi wéi 13 Euro ass Lëtzebuerg Spëtzereider an der EU. Op der zweeter Plaz leit Holland. Do leit de Brutto-Mindestloun bei 1.701 Euro. Opgepasst, hei ginn et e puer Klauselen. De vollstännege Mindestloun kritt ee réischt mat 21 Joer. Dës weidere gëtt et kee feste Stonneloun, mee e Mindestloun, deen op de Mount gerechent gëtt. Dat heescht, dass Persounen, déi 35 Stonnen d'Woch schaffen, de selwechte Mindestloun kréien, wéi Leit mat enger 40 Stonne Woch.

Op der drëtter Plaz läit Frankräich. Hei gouf mëttlerweil e Mindestloun vun 10,57 Euro d'Stonn brutto festgeluecht. Dat entsprécht 1.603 Euro de Mount. An Däitschland leit de Mindestloun dann den Ament bei 9,82 Euro d'Stonn, an der Belsch sinn et 9,87.

Am schlechtste verdéngen dann d'Leit a Rumänien, Ungarn a Bulgarien. An Ungarn ass de Mindestloun aktuell ronn 544 Euro de Mount. A Rumänien muss een op mannst 3 Euro d'Stonn verdéngen, dat erginn ongeféier 515 Euro de Mount. Bulgarien ass dann de grousse Verléierer. Hei gëllt e Mindestloun vun 2 Euro d'Stonn. Dat entsprécht den Ament ronn 344 Euro. Dëst kann awer duerch de Wiesselcours changéieren.

Natierlech muss ee bei dësen enormen Ënnerscheeder och bedenken, dass d'Liewen zu Lëtzebuerg allgemeng e gutt Stéck méi deier ass, wéi zum Beispill a Bulgarien oder Rumänien.