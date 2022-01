D‘EU-Kommissioun wëll d‘Atomkraaft an Äerdgas ënner verschiddene Konditiounen als gréng Sourcë vun Energie astufen.

Ville Memberlänner passt dat an de Krom. Anerer, eng Minoritéit, wiere sech decidéiert, dozou gehéiert de Grand-Duché. D'Chancen, déi Klassifizéierung z'evitéieren, stinn awer schlecht.

EU-Atomsträit/Reportage Pierre Jans

Der EU-Kommissioun geet et wuel drëms, privat Suen ze mobiliséieren, fir d'Wirtschaft klimafrëndlech weiderzëentwéckelen. Temporär sollen Atom a Gas an dëser Taxonomie, also der Klassifizéierung, déi den Investisseuren hëllefe soll, och als propper bezeechent ginn. Der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen no ass d'Zil vun enger klimaneutraler Ekonomie ouni dat Nukleaart an d'Äerdgas net ze packen.

Et ass kee Geheimnis, wéi déi verschidde Memberstaaten denken. Ewéi Lëtzebuerg traditionell géint d'Atomkraaft ass, sou gëtt se a Frankräich als Symbol fir d'energetesch Onofhängegkeet verherrlecht. 70 Prozent vum Stroum kommen am Hexagon aus den aktuell 56 Kärkraaftwierker, vun deenen een Drëttel méi al ass ewéi 40 Joer. An och wann d'Branche a Frankräich finanziell an technesch Problemer huet, sou sinn do awer nach iwwer 220.000 Leit beschäftegt. An Osteuropa sinn aus dem nämmlechte Manktem un Alternativen och vill Frënn vun der Atomenergie doheem.

Do iwwerall also Applaus fir d'Positioun vun der EU-Kommissioun. Protest dogéint an Éisträich, Däitschland an och Lëtzebuerg.

Dem Energieminister Claude Turmes no ass d'Propos prozedural gesinn eng Provokatioun. Ëmmerhi koum d'Kommunikatioun vun der Kommissioun an der Silvesternuecht. Wat de Contenu ugeet, géif d'Gefor vum "Greenwashing" bestoe vun dëser "Atom-Risikotechnologie", ewéi de Claude Turmes op Twitter geschriwwen huet. Elo misst ee sech mat den Alliéierten iwwer weider Schrëtt beroden.

Um EU-Sommet Mëtt Dezember zu Bréissel hat de Premier Xavier Bettel schonn annoncéiert, esou laang ze kämpfen ewéi et geet.

"Wann een net an der Majoritéit ass, gëtt et schwéier, nach laang ze blockéieren. Mir wäerten awer all Moyenen, déi mir hunn, weider benotzen."

Et bleift wuel héchstens nach d'Menace mat enger Plainte, ewéi d'Klimaschutzministesch vun Éisträich Leonore Gewessler se schonn an d'Spill bruecht hat.

De Plang vun der EU-Kommissioun, iwwer den konsensuelle Wee z'evitéieren, ass de facto net méiglech. Dofir misste sech op d'mannst 20 EU-Staaten zesummendinn, déi op d'mannst 65 Prozent vun der ganzer Populatioun vun der EU vertrieden, respektiv wéinstens 353 Deputéierter am Europaparlament. Mä Lëtzebuerg a seng Alliéiert sinn isoléiert.