D'Fro, ob Atomenergie wierklech gréng ass, suergt den Ament bannent der EU fir Sträit. Lëtzebuerg kritiséiert déi nei Klasséierung.

Taxonomie ass e Wuert, dat een an der lescht relativ heefeg héieren huet. D'Europäesch Kommissioun wëll iwwert dee Wee fir d'EU definéieren, wat an Zukunft als nohalteg Investitioun ka gesi ginn, an esou politesch wéi finanziell soll gefërdert ginn. Fir Diskussiounen tëscht de Memberstaaten suergt elo d'Propose vun der Kommissioun, och Atomenergie a Gas als nohalteg ze klassifizéieren. D'Physikerin Susanne Siebentritt fuerscht op der Uni Lëtzebuerg iwwer Photovoltaik. Atomenergie wier wuel ganz effikass, well een eng héich Energiedicht an de Kären hätt. Mat wéineg Uran kéint vill Stroum produzéiert ginn. Allerdéngs hätt d’ Technologie och vill Nodeeler, esou d’ Prof. Dr. Susanne Siebentritt, Physikerin op der Uni Lëtzebuerg. D'Katastrophen zu Tschernobyl oder och zu Fukushima wieren do Beispiller.

Wou hi mam Offall?

De vill méi grousse Problem bei der Atomenergie wier allerdéngs d'Fro vun der Entsuergung. D'Offäll misst ee fir 100.000 Joer sécher lageren, e Problem, dee bis haut net geléist gouf. Aktuell mécht d'Kärenergie dräi bis véier Prozent vum weltwäiten Energiebedarf aus. 80 Prozent kënnt aus fossillen Energien. Wéilt een dës em d'Hallschent reduzéieren, misst een 10 mol méi Atomkraaftwierker bauen, wéi et der bis elo op der Welt gëtt, esou d'Physikerin. De Bau vun engem neien Atomkraaftwierk géif iwwer 10 Joer daueren.

Lëtzebuerg wëll juristesch virgoen

D'Lëtzebuerger Regierung kritiséiert de Virschlag vun der europäescher Kommissioun a géif et net akzeptéieren, datt Atomenergie a Gas e grénge Stempel kréien, esou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Lëtzebuerg kéint sech enger Plainte vun anere Memberstaate géint d'Propose vun der EU-Kommissioun uschléissen.

Déi finanziell Mëttel déi zur Verfügung sti sollten an erneierbar Energien investéiert ginn an och politesch gefërdert ginn. Dat géif awer och ee ganz aneren Energiesystem viraussetzen, mat de néidege Späicherkapazitéiten.