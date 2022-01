Wéi Eurostat e Méindeg matgedeelt huet, wier de Chômage an der Eurozon am November ëm 0,1 Prozent op elo 7,2 Prozent erofgaangen.

Den nämmlechte Mount am Joer virdru waren et nach 8,1 Prozent. Deemno ginn et 1,411 Millioune manner Aarbechtsloser wéi ee Joer virdrun.

Am Joer 2020 war d'Aarbechtslosegkeet nämlech wéinst der Corona-Pandemie staark geklommen, ma et huet een et wéinst staatlechen Hëllefe wéi Kuerzaarbecht gebremst kritt.