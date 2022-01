"Relance, Puissance, Appartenance" dat ass den Titel vum Programm vun der franséischer EU-Presidence, déi den 1. Januar ugefaangen huet.

E Programm, deen e Sonndeg och hei zu Lëtzebuerg presentéiert gouf an deen nawell ambitiéis ass. Eng Presidence an Zäiten, déi net evident sinn a vill Defie mat sech bréngt, huet d'Anne Calteux, Vertriederin vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg, betount.

Franséisch EU-Presidence/Reportage Claudia Kollwelter

"D'sanitär Situatioun bleift beonrouegend, d'ekonomesch Relance steet eréischt an hirem Ufank, de Klimawandel, deen am Alldag ze spieren ass, staark Tensiounen op eise Baussegrenzen an d'Afrostellung vu verschiddene vun eise Valeuren."

Et hätt ee sech dräi grouss Prioritéite ginn, huet d'franséisch Ambassadrice Claire Lignières-Counathe erkläert. Engersäits e méi souveräänt Europa.

"D'EU muss capabel sinn, hir Grenzen ze maitriséieren, op eng Politik vu Verdeedegungssécherheet bauen, a fir d'Stabilitéit an de Wuelstand ze garantéieren. Eng zweet Prioritéit ass et, en neien europäesche Modell vum Wuesstem ze fërderen, deen op Innovatioun an energetesch Transitioun sëtzt. An och e méi humaant Europa fërderen, dat méi no un de Bierger ass, méi demokratesch ass a Plaz léisst fir kulturell a sproochlech Diversitéit an déi d'Jugend, d'Demokratie an de Rechtsstaat encouragéiert."

Donieft wënscht ee sech, um Niveau vun der Digitalisatioun weiderzekommen, mee och um Sujet Klima an energetesch Transitioun.

"Eis Prioritéit ass d'Kreatioun vun engem CO2-Präis,op den europäesche Grenzen op d'Produiten, déi importéiert ginn."

Um sozialen Niveau wier ënnert anerem eng europäesch Legislatioun iwwert d'Mindestléin Prioritéit:

"An deem Domaine sinn Texter um Dësch. Do muss mam europäesche Parlament geschafft ginn. Da muss un engem gläiche Loun fir Fraen a Männer geschafft ginn an och un de Quoten an de Conseils d'adminstration."

D'franséisch Ambassadrice wier sech bewosst, datt et en ambitiéise Programm wier an datt een net alles wäert a 6 Méint Presidence ëmgesat kréien, ma d'Zil wier et, op deenen ënnerschiddlechen Dossieren esou wäit wéi méiglech virunzekommen.

D'Presidence vu Frankräich dauert bis Juni, dann iwwerhëlt Tschechien an dono Schweden.