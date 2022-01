De President vum Europaparlament ass an der Nuecht op en Dënschdeg am Alter vun 65 Joer an engem Spidol zu Aviano an Italien gestuerwen.

Dat huet säi Porte-parole confirméiert. Zanter Enn Dezember war hien an engem Onkologie-Center hospitaliséiert, wéinst schwéiere Komplikatiounen opgrond vun enger Funktiounsstéierung vum Immunsystem. Den David Sassoli war zanter Juli 2019 de President vum EU-Parlament, wou hien 2009 eragewielt gouf. De fréiere Journalist hannerléisst eng Fra an zwee Kanner.